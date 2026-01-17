Quantcast
Sobota, 17. ledna 2026

Rádio Proglas opustilo multiplex 22

Další stanice ukončila vysílání v pozemním terestrickém DVB-T2 multiplexu. Provozovatel křesťanské rozhlasové stanice Proglas ukončil celoplošnou distribuci v "televizním" multiplexu.

Rádio Proglas vysílalo v celoplošné vysílací síti 22, kterou provozuje společnost České Radiokomunikace (ČRa). Konec distribuce této rozhlasové stanice v DVB-T2 byl plánován. Stanice si totiž zajistila celoplošné šíření v rozhlasovém DAB multiplexu C plzeňské společnosti RTI cz. Rádio Proglas vysílá také v regionálních sítích společnosti TELEKO.

Pozemní vysílání v poslední době opustilo několik stanic - hudebně-lifestylová stanice OK TV, zábavní Paramount Network, publicistická DVTV Extra, teleshoppingová Hit TV a nejnověji Rádio Proglas. Nutno dodat, že každá ze stanic skončila na "terestrice" z jiného důvodu. Například Paramount Network uzavřel svoji stanici a nevysílá přes žádnou distribuční televizní platformu, OK TV skončila z technických/ekonomických důvodů.

Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
DAB sítě ČRa a Play.cz chystají nové vysílače
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
OK TV opět přerušila vysílání
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2
