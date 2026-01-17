Rádio Proglas opustilo multiplex 22

Rádio Proglas opustilo multiplex 22DNES! | redakce | tisk | názory
Další stanice ukončila vysílání v pozemním terestrickém DVB-T2 multiplexu. Provozovatel křesťanské rozhlasové stanice Proglas ukončil celoplošnou distribuci v "televizním" multiplexu.
Rádio Proglas vysílalo v celoplošné vysílací síti 22, kterou provozuje společnost České Radiokomunikace (ČRa). Konec distribuce této rozhlasové stanice v DVB-T2 byl plánován. Stanice si totiž zajistila celoplošné šíření v rozhlasovém DAB multiplexu C plzeňské společnosti RTI cz. Rádio Proglas vysílá také v regionálních sítích společnosti TELEKO.
Pozemní vysílání v poslední době opustilo několik stanic - hudebně-lifestylová stanice OK TV, zábavní Paramount Network, publicistická DVTV Extra, teleshoppingová Hit TV a nejnověji Rádio Proglas. Nutno dodat, že každá ze stanic skončila na "terestrice" z jiného důvodu. Například Paramount Network uzavřel svoji stanici a nevysílá přes žádnou distribuční televizní platformu, OK TV skončila z technických/ekonomických důvodů.