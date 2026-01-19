Seriál The Madison brzy exkluzivně na SkyShowtime

Seriál The Madison brzy exkluzivně na SkyShowtimeDNES! | redakce | tisk | názory
SkyShowtime dnes oznámila, že na platformu brzy přibude seriál The Madison, hluboký milostný příběh vyprávěný prostřednictvím velmi osobního rodinného dramatu o odolnosti a proměně od Taylora Sheridana, nominovaného na Oscara®.
V této dechberoucí dramatické sérii hrají Michelle Pfeiffer, nominovaná na Oscara, a Kurt Russell, nominovaný na Zlatý glóbus®.
The Madison je dosud nejintimnějším Sheridanovým dílem, které se odehrává ve dvou odlišných světech, v krásné krajině Montany a živé atmosféře Manhattanu, zatímco zkoumá pouta, která spojují rodiny.
Šestidílná první řada seriálu The Madison představuje rodinu Clyburnových a je upřímným pohledem na smutek a mezilidské vztahy v životě newyorské rodiny žijící v údolí řeky Madison v centrální Montaně.
Kromě Pfeifferové a Russella se v seriálu objeví také Beau Garrett (Firefly Lane), Elle Chapman (A Man Called Otto), Patrick J. Adams (Suits), Amiah Miller (War for the Planet of the Apes), Alaina Pollack (The Surrender), Ben Schnetzer (3 Body Problem), Kevin Zegers (Power), Rebecca Spence (Lady in the Lake), Danielle Vasinova (1923) a Matthew Fox (Lost).
Výkonnými producenty seriálu jsou Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell a Keith Cox.
Seriál produkují Paramount Television Studios, 101 Studios a Bosque Ranch Productions a distribuuje jej Paramount Global Content Distribution.
zdroj: SkyShowtime