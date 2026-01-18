Quantcast
Neděle, 18. ledna 2026

Ožil bývalý transpondér ZDF

DNES! | redakce

Vysílací transpondér, který donedávna používal německý veřejnoprávní vysílatel ZDF pro distribuci SD programů, je na populárním evropském satelitním hot spotu 19,2°E, kde jsou zaparkovány satelity Astra, opět v provozu.

Jde o kmitočet 11,954 GHz s horizontální polarizací, který ZDF opustila po ukončení distribuce svých SD programů v rámci multiplexu ZDF Vision. Nyní pravděpodobně čeká transpondér na nové využití. Satelitní operátor SES (Astra) na něm spustil pět kanálů s názvem "Astra Demo" s propagačním materiálem Astry v MPEG-2 v SD rozlišení.

Co se objeví na těchto pozicích zatím není jasné.

technické parametry:

• Astra (19,2°E), freq. 11,954 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

názory čtenářů




