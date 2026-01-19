Quantcast
Pondělí, 19. ledna 2026, svátek má Doubravka

Reality show Asia Express má již své moderátory

Na české obrazovky míří celosvětově úspěšná dobrodružná reality show Asia Express. Divákům se poprvé představí v české verzi a průvodci celým napínavým závodem budou Jakub Štáfek a Václav Matějovský.

Formát, který si získal obrovskou popularitu ve více než dvaceti zemích světa, nabídne divákům kombinaci extrémního cestování, silných emocí a nečekaných zvratů. Reality show Asia Express uvede televize Prima a streamovací platforma prima+ již brzy.

▲ Moderátoři reality show Asia Express Jakub Štáfek a Václav Matějovský. (foto: Klára Cvrčková, FTV Prima)

Jakub Štáfek a Václav Matějovský provedou diváky napříč soutěží, v níž se různorodé dvojice známých i neznámých osobností vydávají na náročnou cestu Asií. Každý tým má k dispozici pouhé jedno euro na den a jediný cíl - dorazit do cíle rychleji než ostatní. Na trase je čekají fyzicky i psychicky náročné úkoly, neznámé prostředí i tlak neustálého rozhodování. Vztahy mezi soutěžícími jsou vystaveny extrémním situacím a uspět mohou pouze ti, kteří dokážou zachovat chladnou hlavu, odolnost a silnou vůli. Vítěze čeká atraktivní finanční výhra.

Asia Express je adrenalinový závod, který prověří nejen rychlost, vytrvalost a strategii soutěžících, ale také jejich psychickou odolnost a schopnost spolupráce. Dvojice čeká souboj s vlastními hranicemi i neúprosným tempem soutěže v prostředí Laosu, Kambodže a Thajska. Účastníci získají zkušenosti a zážitky, ke kterým by se jako běžní cestovatelé nikdy nedostali a které mohou zásadně ovlivnit jejich další život. Diváci budou mít možnost objevovat krásy i nástrahy exotických zemí společně s nimi.

zdroj: FTV Prima

