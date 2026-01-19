Reality show Asia Express má již své moderátory

Reality show Asia Express má již své moderátoryDNES! | redakce | tisk | názory
Na české obrazovky míří celosvětově úspěšná dobrodružná reality show Asia Express. Divákům se poprvé představí v české verzi a průvodci celým napínavým závodem budou Jakub Štáfek a Václav Matějovský.
Formát, který si získal obrovskou popularitu ve více než dvaceti zemích světa, nabídne divákům kombinaci extrémního cestování, silných emocí a nečekaných zvratů. Reality show Asia Express uvede televize Prima a streamovací platforma prima+ již brzy.
Jakub Štáfek a Václav Matějovský provedou diváky napříč soutěží, v níž se různorodé dvojice známých i neznámých osobností vydávají na náročnou cestu Asií. Každý tým má k dispozici pouhé jedno euro na den a jediný cíl - dorazit do cíle rychleji než ostatní. Na trase je čekají fyzicky i psychicky náročné úkoly, neznámé prostředí i tlak neustálého rozhodování. Vztahy mezi soutěžícími jsou vystaveny extrémním situacím a uspět mohou pouze ti, kteří dokážou zachovat chladnou hlavu, odolnost a silnou vůli. Vítěze čeká atraktivní finanční výhra.
Asia Express je adrenalinový závod, který prověří nejen rychlost, vytrvalost a strategii soutěžících, ale také jejich psychickou odolnost a schopnost spolupráce. Dvojice čeká souboj s vlastními hranicemi i neúprosným tempem soutěže v prostředí Laosu, Kambodže a Thajska. Účastníci získají zkušenosti a zážitky, ke kterým by se jako běžní cestovatelé nikdy nedostali a které mohou zásadně ovlivnit jejich další život. Diváci budou mít možnost objevovat krásy i nástrahy exotických zemí společně s nimi.
zdroj: FTV Prima