Středa, 11. února 2026, svátek má Božena

prima+ posiluje původní tvorbu i prémiové předpremiéry

Streamovací platforma prima+ má za sebou tři roky na trhu a za tu dobu si vybudovala pevnou pozici mezi tuzemskými VOD službami. Do další sezóny vstupuje s ambicí ještě výrazněji posílit původní tvorbu, prémiové předpremiéry a velké zábavní formáty.

Highlightem letošní sezóny a tiskové konference je cestovatelská reality show Asia Express, která přináší dobrodružný závod napříč Asií, silné emoce i nečekané zvraty a potvrzuje rostoucí důraz prima+ na atraktivní reality obsah.

prima+ slaví třetí narozeniny (foto: FTV Prima)
▲ prima+ slaví třetí narozeniny (foto: FTV Prima)

Na 600 tisíc aktivních uživatelů měsíčně, z nichž přes 300 tisíc využívá placené tarify, téměř 400 milionů video views od startu služby, což představuje více než 170 milionů hodin sledování - to jsou čísla, která potvrzují rostoucí oblibu platformy prima+. Nabídka aktuálně činí více než 2000 prémiových pořadů, stovky epizod vlastní i akviziční tvorby a široké žánrové spektrum od reality shows, přes krimi, až po fantasy a dokumenty.

Za silnými výsledky prima+ stojí především úspěšné formáty vlastní i akviziční tvorby,“ říká výkonný ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát. „V letošním roce chceme nabídku ještě dál posilovat, a to nejen objemově, ale především s důrazem na kvalitu projektů, silné příběhy, výrazné osobnosti a žánrovou pestrost. Naším cílem je, aby si diváci prima+ spojovali s prémiovým českým obsahem, který obstojí v tvrdém konkurenčním prostředí.“

Mezi platícími uživateli patří k nejsledovanějším titulům Zrádci, Naked Attraction CZ & SK, Ano, šéfe!, Farma Vojty Kotka a film Kouzlo derby. U uživatelů využívajících bezplatnou verzi patří k nejúspěšnějším titulům Ano, šéfe!, Zrádci, Kamarádi, ZOO Nové začátky a Polabí, což potvrzuje široký divácký zásah platformy napříč cílovými skupinami.

Silné prima+ ORIGINALS a nové seriály ve výrobě
Klíčovým pilířem platformy zůstává původní tvorba. Mezi největší letošní novinky se zapíše Inspekce, nedávno natočený seriál z prostředí GIBSu s Vojtěchem Dykem, Kristýnou Ryškou a Martinem Fingerem v hlavních rolích. Aktuálně se pro prima+ natáčí intimní drama Táta, inspirované skutečným příběhem s Davidem Novotným v titulní roli. „Platforma prima+ postupně přitahuje špičky české audiovize - oceňované tvůrce napříč obory od hereckých osobností až po špičkové tvůrčí a producentské týmy,“ říká ředitel divize Obsah a výroba skupiny Prima Jan Maxa. „Výsledkem je prémiový obsah, který splňuje nejvyšší produkční standardy, a zároveň otevírá důležitá společenská témata, jež mají potenciál oslovit široké publikum.“

Velké oblibě se dlouhodobě těší i true crime obsah. Na úspěšnou doku-sérii Bez lítosti, přinášející rozhovory s doživotně odsouzenými vrahy, navazují další tituly, které potvrzují silnou pozici prima+ v tomto žánru. Brzy svoji směnu nastoupí Ve službě: Hlídka, která uživatelům ukáže zblízka policejní práci.

Reality shows: velké značky i novinky
Reality formátům se na Primě daří dlouhodobě. Mezi letošní novinky patří Asia Express, která bude v nabídce prima+ od 22. února a představuje dosud největší cestovatelskou reality show v historii skupiny Prima. Devět dvojic známých i neznámých osobností se vydává na náročný závod napříč Asií, bez znalosti místního jazyka, s minimálním rozpočtem a odkázaných pouze na vlastní schopnosti, improvizaci a pomoc tamních obyvatel. Diváky čeká kombinace dobrodružství, silných emocí, kulturních střetů i extrémních situací, které prověří nejen fyzickou kondici, ale především vztahy uvnitř jednotlivých týmů. Uživatelé prima+ dostanou dva díly týdně a exkluzivně jedinečný bonusový obsah.

Prima zároveň připravuje třetí řadu Zrádců pro rok 2026 a novou dating show. Nabídku doplňují také akviziční reality formáty, například druhá řada Naked Attraction nebo zahraniční verze Zrádců z Kanady, Velké Británie, USA, Austrálie a Maďarska. „Reality a zábavní formáty budou v následujícím období klíčovým segmentem dalšího rozvoje prima+,“ říká šéf pro R&E skupiny Prima Samo Jaško. „Asia Express ukazuje, že i v tomto segmentu dokážeme konkurovat největším hráčům na trhu, a rozhodně zde nekončíme - další velké projekty jsou už nyní v přípravě.“

Předpremiéry, fantasy i návrat oblíbených značek
Diváci mohou na prima+ sledovat obsah dříve než v televizi. Nedávno odstartovala druhá řada seriálu Pod hladinou, tentokrát s novými hereckými posilami Ivanou Chýlkovou a Markem Němcem. Mezi předpremiérové tituly patří také čtyřdílná fantasy pohádka Zrození alchymistky, příběh dívky ze sirotčince, která se vydává na cestu alchymie.

Významnou novinkou je i rozšíření nabídky zábavních pořadů: Show Jana Krause bude nově dostupná na prima+ dokonce s třídenním předstihem před televizním vysíláním. Platforma nabídne také novou talkshow U Adely s Adelou Banášovou a další divácky oblíbené stálice, jako jsou Inkognito, Prostřeno!, Prima Partička, Polabí nebo Kamarádi, rovněž s časovým náskokem.

Filmy a koprodukční projekty
Filmoví fanoušci najdou na prima+ také širokou nabídku partnerských a koprodukčních snímků z české i mezinárodní kinematografie. Platforma navazuje na úspěch loňských titulů Zápisník alkoholičky a Kouzlo derby, které patřily k nejvyhledávanějším filmům roku, a letos nabídku dále rozšiřuje o snímky jako Dream Team, Nepela, Milion nebo aktuální novinku v kinech Když se zhasne.

Dětský a rodinný obsah na prima+
prima+ rozšiřuje svou nabídku také o obsah pro nejmenší diváky. Rodiny s dětmi zde najdou oblíbené animované a dětské tituly, které baví široké věkové spektrum - od ikonických seriálů jako Tlapková patrola či Kung Fu Panda: Legendy o mazáctví, přes zábavné epizody Tučňáků z Madagaskaru, až po Barbie Dreamtopia, Hot Wheels City nebo nové tituly ze světa LEGO. Díky tomu prima+ poskytuje inspirativní a bezpečný obsah pro děti i možnost rodičovské kontroly, aby si každý mohl užívat zábavu podle svých preferencí.

zdroj: FTV Prima

