Pondělí, 23. února 2026, svátek má Svatopluk

CANAL+ Polska: Změna FEC u jednoho multiplexu

Společnost CANAL+ provedla změny v distribuci jednoho DVB-S2 multiplexu na satelitním systému Eutelsat Hot Bird, na pozici 13°E, který využívá operátor pro svoji placenou televizi v Polsku.

Změny se týkají vysílání na kmitočtu 10,796 GHz s vertikální polarizací. U multiplexu na této frekvenci se změnilo FEC ze 3/4 na 5/6. Ostatní parametry zůstaly zachovány - tedy symbolová rychlost 27500 ksymb/s, norma DVB-S2 a modulace 8PSK.

V rámci paketu se vysílají pouze placené stanice. Tento manévr tedy neměl žádný dopad na diváky volně vysílaných programů.

Úpravou FEC se zvýšila celková kapacita multiplexu o cca 6,9 Mbit/s ale za cenu zvýšených nároků na sílu satelitního signálu na straně televizních diváků. Získaná kapacita může být využita pro rozšíření programové nabídky, eventuálně pro zlepšení technické kvality stávajících stanic v multiplexu.

Další změna proběhne za 2 týdny, kdy se změní FEC u frekvence 10,719 GHz. Po této změně budou mít všechny multiplexy CANAL+ Polska jednotné FEC 5/6.

transpondéry na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), které provozuje CANAL+ Polska:

• freq. 10,719 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, od 9.3.2026 bude FEC 5/6
• freq. 10,796 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, od 23.2.2026 bude FEC 5/6
• freq. 11,278 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
• freq. 11,411 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
• freq. 11,449 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
• freq. 11,488 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK

