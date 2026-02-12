Quantcast
CANAL+ v Polsku sjednotí parametry multiplexů

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost CANAL+ Polska se chystá na sjednocení parametrů multiplexů, které provozuje na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G (13°E). Diváky čekají dvě důležité změny, které se dotknou i diváků FTA programů.

CANAL+ Polska používá na pozici 13°E celkem 6 transpondérů. Čtyři z nich již mají FEC 5/6, zatímco zbývající dva 3/4. To se ale brzy změní. Ostatní parametry zůstanou zachovány. Tedy symbolová rychlost (SR) bude nadále 27500 ksymb/s, norma DVB-S2 a modulace 8PSK.

Změny proběhnou ve dvou fázích. Ta první proběhne 23.2.2026, kdy CANAL+ Polska změní FEC ze 3/4 na 5/6 u kmitočtu 10,796 GHz. O dva týdny později se změní parametry i u zbývajícího multiplexu s FEC 3/4.

Dne 9.3.2026 se tedy změní FEC na 5/6 i u kmitočtu 10,719 GHz.

V důsledku těchto změn získá CANAL+ nových 14 Mbit/s satelitní kapacity. Aktuáýlně na 6 transpondérech má 397 Mbit/s kapacitu, z toho 8,2 Mbit/s (2 %) volného místa. Po popisovaných změnách bude mít 411 Mbit/s, z toho 22,2 Mbit/s volné kapacity.

Na obou frekvencích, na kterých se chystají změny parametrů multiplexů, se vysílají placené programy pro zákazníky CANAL+ Polska. Na freq. 10,719 GHz jsou i FTA stanice TVP Info HD, dále SD programy TVS (TV Silesia), Antena Polska, Nuta Gold, Nuta TV, Power TV, Szlagier TV, TVC Polska a TVC Super.

transpondéry na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), které provozuje CANAL+ Polska:

• freq. 10,719 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, od 9.3.2026 bude FEC 5/6
• freq. 10,796 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, od 9.3.2026 bude FEC 5/6
• freq. 11,278 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 11,411 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 11,449 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 11,488 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

zdroj: satkurier.pl

