Kabelio s kapacitou do roku 2031

Středa, 21. ledna 2026, svátek má Běla

Švýcarská televizní platforma Kabelio bude využívat satelity Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E v dalších letech. Provozovatel platformy Kabelio prodloužil kontrakt se satelitním operátorem Eutelsat o pět let. Původně byla smlouva platná do konce roku 2026. Kapacitu tak bude mít zajištěnou do konce roku 2031.

Kabelio poskytuje domácnostem po celém Švýcarsku vícejazyčnou nabídku více než 60 HD programů ve čtyřech jazycích. Platforma byla spuštěna v roce 2020.

Prodloužení pronájmu satelitní kapacity zajišťuje dlouhodobou kontinuitu služeb pro diváky a distribuční partnery a zároveň zdůrazňuje trvalý význam satelitu jako spolehlivé a nezávislé infrastruktury, a to i pro odlehlé nebo nedostatečně pokryté oblasti.

Damir Krilcic, generální ředitel společnosti Kabelio AG, dodal: „Zatímco televizní trh se stává fragmentovanějším a konkurenčnějším, satelit zůstává základním kamenem pro celostátní, spolehlivou a vysoce kvalitní distribuci obsahu. Prodloužením kapacity naší sítě na satelitech Eutelsat Hot Bird do roku 2031 potvrzujeme náš závazek ke kontinuitě, spolehlivosti a dlouhodobým partnerstvím. Platforma Kabelio bude i nadále sloužit jako spolehlivý poskytovatel vícejazyčných televizních služeb přizpůsobených švýcarskému trhu.“

