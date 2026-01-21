Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 21. ledna 2026, svátek má Běla

Survivor Česko a Slovensko se vrátí v únoru

DNES! | redakce | tisk | názory

Nejdrsnější reality show světa se vrací v plné síle. Pátá řada fenoménu Survivor Česko & Slovensko odstartuje 23. února. První novinkou je, že poprvé nabídne hned tři šedesátiminutové epizody týdně.

Na Oneplay vždy v pondělí, úterý a ve středu večer a na TV Nova s denním zpožděním. Jde celkem o 48 dílů plných napětí, drsných soubojů o přežití a silných momentů, které diváky přenesou přímo na ostrov v Dominikánské republice. V každé epizodě se mohou těšit minimálně na jeden souboj a na zcela nové hry, které budou doslova tělo na tělo. Každý soutěžící tak dostane šanci ukázat, co v něm je, a stát se novou legendou.

Survivor Česko & Slovensko (foto: TV Nova)
▲ Survivor Česko & Slovensko (foto: TV Nova)

Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ říká moderátor Ondřej Novotný.

Nová série československého Survivoru představí několik zcela unikátních twistů, které se dosud nikde na světě neobjevily. A protože jde o pátou, jubilejní řadu, mohou soutěžící i diváci očekávat také velká překvapení, více emocí, ale i humoru a momentů, které diváky rozhodně překvapí.

Letos se do castingu přihlásilo více než 10 000 lidí z Česka i Slovenska - od nadšených fanoušků až po známé osobnosti. Jde o silné osobnosti se zajímavými příběhy a velkou motivací překonat ty předchozí. Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také pohádková výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.

zdroj: Nova

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
České Music Boxy se již vysílají v pěti zemích
České Music Boxy se již vysílají v pěti zemích
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
DAB sítě ČRa a Play.cz chystají nové vysílače
DAB sítě ČRa a Play.cz chystají nové vysílače
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
OK TV opět přerušila vysílání
OK TV opět přerušila vysílání
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
CANAL+ Action v únoru: Seriál Král a dobyvatel či drama Poslední tvář
CANAL+ Action v únoru: Seriál Král a dobyvatel či drama Poslední tvář
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Mojmíra Maděriče
21:35 Pustina (3/8)
kanál CT2 20:00 Modrá krev IV (3/10)
21:00 V karavanu po Slovinsku (3/6)
21:25 Dobrovolně bezdětní
kanál NOVA 20:20 Výměna manželek XIX (3)
21:45 Bachelor Česko II (17)
23:05 Kriminálka Las Vegas XV (2)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (81)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Ach, ty vraždy! (3)
22:05 Dva supernosáči
23:55 Dempsey a Makepeaceová (13)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Chantilly
22:05 Stratená guľka
23:40 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Planéta Zem III.
21:00 Stop plytvaniu potravinami
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 2 na 1
22:10 2 na 1
23:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Tvoje tvář má můj hlas
22:15 Rodeo a Julie
00:05 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook