Survivor Česko a Slovensko se vrátí v únoru

Survivor Česko a Slovensko se vrátí v únoruDNES! | redakce | tisk | názory
Nejdrsnější reality show světa se vrací v plné síle. Pátá řada fenoménu Survivor Česko & Slovensko odstartuje 23. února. První novinkou je, že poprvé nabídne hned tři šedesátiminutové epizody týdně.
Na Oneplay vždy v pondělí, úterý a ve středu večer a na TV Nova s denním zpožděním. Jde celkem o 48 dílů plných napětí, drsných soubojů o přežití a silných momentů, které diváky přenesou přímo na ostrov v Dominikánské republice. V každé epizodě se mohou těšit minimálně na jeden souboj a na zcela nové hry, které budou doslova tělo na tělo. Každý soutěžící tak dostane šanci ukázat, co v něm je, a stát se novou legendou.
„
Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ říká moderátor Ondřej Novotný.
Nová série československého Survivoru představí několik zcela unikátních twistů, které se dosud nikde na světě neobjevily. A protože jde o pátou, jubilejní řadu, mohou soutěžící i diváci očekávat také velká překvapení, více emocí, ale i humoru a momentů, které diváky rozhodně překvapí.
Letos se do castingu přihlásilo více než 10 000 lidí z Česka i Slovenska - od nadšených fanoušků až po známé osobnosti. Jde o silné osobnosti se zajímavými příběhy a velkou motivací překonat ty předchozí. Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také pohádková výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.
zdroj: Nova