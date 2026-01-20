Akční film Krycí jméno: Nehoda na Nova Cinema

Quantcast
Úterý, 20. ledna 2026, svátek má Ilona

Diváci Nova Cinema se mohou 26. 1. ve 22:05 těšit na film Krycí jméno: Nehoda. Jde o drsnou akční podívanou, která sází na precizní choreografii soubojů, černý humor a detailní nahlédnutí do fungování světa profesionálních zabijáků.

Hrdinou příběhu je Mike Fallon, nájemný vrah specializující se na „nehody“, tedy vraždy maskované jako tragické události, které působí jako věrohodné náhody. Fallona hraje Scott Adkins, jeden z nejrespektovanějších současných akčních herců. Jeho schopnost kombinovat fyzický výkon, herectví i choreografii z něj dělá ideální volbu pro tuto komiksově stylizovanou předlohu. V českém znění jej dabuje Jiří Valůšek. Po boku Mikea se objevují další výrazné postavy z jeho zabijácké „profese“. Nejpůsobivější z nich je Big Ray, mentor i démon minulosti, kterého ve filmu ztvárnil charismatický Ray Stevenson. V české verzi mu hlas propůjčil Pavel Novotný.

Film vznikl na základě britského komiksu autorů Pat Mills a Tony Skinner, což je ve výsledné estetice i tempu vyprávění znatelné. Režie se ujal Jesse V. Johnson, bývalý kaskadér, který je dnes jedním z nejvýraznějších tvůrců akčního žánru a s Adkinsem spolupracoval opakovaně. Johnson staví na reálných schopnostech herců a soubojové scény nechává hrát v plném rozsahu, téměř bez digitálních triků. Natáčelo se převážně v Londýně, ve skutečných barech, skladech, tréninkových halách a šedých ulicích, které dodávají příběhu autentickou syrovost.

Zákulisním tahounem filmu je také odborník na akční choreografii Tim Man, který zde působil jako „fight director“ a zároveň si zahrál menší roli zabijáka na motorce. Jeho rukopis je patrný v dlouhých, čistých choreografiích bez přerušování, právě díky nim patří Krycí jméno: Nehoda k filmům, které ocení milovníci fyzicky náročné, přehledné akce.

Zajímavosti:

• Film vychází z britského komiksu Pat Mills & Tony Skinner; Adkins byl jeho velkým fanouškem už v dětství a projekt sám inicioval.
• Fight director Tim Man navrhoval souboje s důrazem na realističnost techniky - minimum střihu a maximum fyzických zásahů.
• Natáčení probíhalo přímo v Londýně, často v reálných lokacích bez výrazného uzavírání ulic.
• Michael Jai White a Ray Park (Mick & Mac) patří mezi nejzkušenější bojovníky v herecké branži. Park je známý i jako Darth Maul ze Star Wars.

zdroj: Nova

