Bez Bagaj TV odstartoval v paketu A1 BG

Bez Bagaj TV odstartoval v paketu A1 BGDNES!
Bulharská satelitní pay-tv platforma se rozšířila o nový tematický program Bez Bagaj TV. Stanice se objevila na uvolněné kapacitě po hudební stanici MTV, která ukončila v závěru roku své vysílání.
Bez Bagaj (Без багаж, v překladu „Bez zavazadel“) je nejoblíbenější bulharský seriál o cestování a kultuře. Vysílá se na televizních obrazovkách již 20 let a 20. října loňského roku byla spuštěna stejnojmenná televizní stanice, jež vysílá 24 hodiny denně 7 dní v týdnu.
Program je dostupný zákazníkům A1 BG (A1 Bulgaria). Má se objevit také v konkurenční platformě Vivacom.
technické parametry - Bez Bagaj:
• Hellas Sat 3 (39°E), freq. 12,117 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, CA Conax