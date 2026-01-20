Quantcast
Úterý, 20. ledna 2026

JOJ 24 s novým diskusním pořadem Kontext

Slovenská zpravodajská televize JOJ 24 rozšiřuje svoje programové schéma o nový diskusní pořad s názvem Kontext. Divákům bude přinášet zhruba hodinový rozhovor o aktuálním zahraničněpolitickém dění.

Stálí hosté, analytici, se v diskusi dotknou i toho, jaký má současná geopolitika vliv na Slovensko.

Poprvé relaci Kontext nabídne JOJ 24 již dnes, v úterý 20. ledna 2026 v hlavním vysílacím čase ve 20:30 hodin. Pořadem bude provázet zkušená moderátorka Mária Ölvedyová.

Pozvání do studia přijali zahraničněpolitičtí analytici Eduard Chmelár a Pavol Demeš, kteří budou pravidelně jednou do měsíce komentovat dění ve světě. Divákům tak přinesou věcnou analýzu v širších souvislostech, nevynechají také informace o tom, jak se události v zahraničí dotknou Slovenska.

zdroj: JOJ

