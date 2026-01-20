SverigeKanalen překlopen do HD. Zůstává FTA

SverigeKanalen překlopen do HD. Zůstává FTADNES! | redakce | tisk | názory
Švédský televizní program SverigeKanalen začal dnes vysílat v lepší technické kvalitě. Satelitní distribuce byla překlopena do HD rozlišení. Vysílání zůstává i po této změně volné ( FTA).
SverigeKanalen šíří evangelium po celém Švédsku - a to jak pro lidi, kteří se ve Švédsku narodili, pro imigranty, mladší a starší diváky. Stanice přináší každodenní kázání evangelia v živém vysílání, díky čemuž jsou poselství přístupné a srozumitelné pro každého. Stanice má studia na různých místech po celém Švédsku - ve Stockholmu, Göteborgu a Ödeshögu, což umožňuje efektivní lokální propojení. Vysílání bylo spuštěno v roce 2024.
Sverigekanalen je k dispozici na několika platformách, včetně satelitu přes Allente ve Švédsku a Norsku, a také na YouTube, Facebooku, TikToku a Instagramu.
Stanice je šířena přes satelit Thor 5 v multiplexu spolu s jinými programy pro věřící jako jsou Kanal 10 Sverige HD, Kanal 10 Norge HD, TV Visjon Norge HD, Bedehuskanalen HD a také programem TV Vision Sverige, který je nyní jako jediný v tomto paketu v SD.
technické parametry - SverigeKanalen HD:
• Thor 5 (0,8°W), freq. 11,389 GHz, pol. H, SR 24500, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, FTA