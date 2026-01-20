Platforma Cosmote TV vyřadila MTV Global

Platforma Cosmote TV vyřadila MTV GlobalDNES! | redakce | tisk | názory
Z programové nabídky řecké satelitní pay-tv platformy Cosmote TV (Eutelsat 9B, 9°E) byl vyřazen televizní kanál pro mladé diváky MTV Global, dříve známý jako MTV Europe.
Vyřazení programu z nabídky operátora není nic neobvyklého. Provozovatelé televizních služeb přizpůsobují svoji programovou nabídku aktuální poptávce diváků po obsahu. V tomto konkrétním případě má vyřazení jiný efekt: na konci roku 2025 na evropském trhu skončily všechny hudební televize pod značkou MTV. Skončily i v paketu Cosmote TV. Vstupenkou pro distribuci těchto hudebních stanic MTV bylo právě šíření hlavního programu - tedy MTV Global. S ohledem na skutečnost, že videoklipové stanice MTV byly uzavřeny, rozhodl se provozovatel na tuto skutečnost reagovat a neprodlužovat distribuční smlouvu na další šíření MTV Global.
V nabídce Cosmote TV zůstávají jiné hudební stanice jako Stingray iConcerts, Stingray CMusic, Mezzo Live HD a další.
bývalé technické parametry - MTV Global (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,475 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard