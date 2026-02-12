COLOR DAB multiplex testuje novou rozhlasovou stanici

COLOR DAB multiplex testuje novou rozhlasovou staniciDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost JOE Media, provozovatel regionálního digitálního rozhlasového multiplexu COLOR DAB+, zahájila zkušební vysílání další rozhlasové stanice.
V rámci pražského COLOR DAB+ multiplexu operátora (blok 6A) se objevila nová programová pozice "KP TEST", který přináší šlágry a české písničky. Zatím bez mluveného slova. Vysílá se pouze rozhlasová stanice. Doplňkové informace jako slideshow či info text (o pořadu či hrané skladbě) se zatím neposkytují.
KP TEST se vysílá s bit ratem 72 kbit/s v HE-AAC v2 se stereo zvukem s EEP 3-A. Jde v pořadí o 12. rozhlasovou stanici v tomto multiplexu. Po přidání nové stanice se nezměnily parametry původních 11 šířených programů.