Čtvrtek, 12. února 2026, svátek má Slavěna

COLOR DAB multiplex testuje novou rozhlasovou stanici

Společnost JOE Media, provozovatel regionálního digitálního rozhlasového multiplexu COLOR DAB+, zahájila zkušební vysílání další rozhlasové stanice.

V rámci pražského COLOR DAB+ multiplexu operátora (blok 6A) se objevila nová programová pozice "KP TEST", který přináší šlágry a české písničky. Zatím bez mluveného slova. Vysílá se pouze rozhlasová stanice. Doplňkové informace jako slideshow či info text (o pořadu či hrané skladbě) se zatím neposkytují.

KP TEST se vysílá s bit ratem 72 kbit/s v HE-AAC v2 se stereo zvukem s EEP 3-A. Jde v pořadí o 12. rozhlasovou stanici v tomto multiplexu. Po přidání nové stanice se nezměnily parametry původních 11 šířených programů.

Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Pecka.TV spouští sportovní kanály LIVE+
Viasat True Crime v nabídce platformy Skylink
Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMI
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
STVR ukončí provoz teletextu
Češi a televize: V Evropě patří mezi nejvěrnější diváky
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
