Celosvětově úspěšné krimi Zločiny z vřesovišť na FilmBox Stars

Celosvětově úspěšné krimi Zločiny z vřesovišť na FilmBox StarsDNES! | redakce | tisk | názory
Ponuré severoanglické prostředí, důsledné vyšetřování, důraz na psychologii postav a charismatická inspektorka v hlavní roli. Takový je britský detektivní seriál „Zločiny z vřesovišť“, natočený podle románů Ann Cleeves. Diváci mohou sledovat všechny řady tohoto hitu se zcela novým českým dabingem, a to od 2. března na FilmBox Stars každý všední den v 18:10.
Z úspěšné knižní série vznikl populární kriminální seriál
Seriál „Zločiny z Vřesovišť“ vznikl na motivy knih britské autorky detektivních románů Ann Cleeves a odehrává se na severovýchodě Anglie, v hrabství Northumberland a oblasti North Tyneside, kde autorka sama žila více než dvacet let. Právě rozmanitá krajina tohoto regionu dodává jednotlivým případům jedinečnou atmosféru. Seriál sleduje vyšetřování vražd a dalších závažných trestných činů, které řeší policejní tým ve složení: Aiden Healy (Kenny Doughty), Kenny Lockhart (Jon Morrison), Jacqueline „Jac“ Williams (Ibinabo Jack) a Mark Edwards (Riley Jones). V jeho čele stojí detektivka Vera Stanhope (Brenda Blethyn).
Brenda Blethyn - herečka s pozoruhodným příběhem
Seriál nabízí mnohem víc než napínavé detektivní zápletky. Ústřední postavou seriálu je herečka s výjimečnou životní cestou a mimořádnou kariérou. Brenda Blethyn, vlastním jménem Brenda Anne Bottle, se narodila v roce 1946 v Anglii. Než se začala věnovat herectví, pracovala jako stenografka a účetní. Později vystudovala Guildfordovu školu herectví a postupně se stala známou a vyhledávanou britskou herečkou. Objevila se například ve filmech „Pýcha a předsudek“, „Pokání“ nebo „Tajnosti a lži“. Během své kariéry byla nominována na dva Oscary, cenu BAFTA a Zlatý glóbus a je nositelkou britského vyznamenání OBE, které se uděluje za významný přínos kultuře a veřejnému životu.
Televizní seriál, který se stal celosvětovým fenoménem
Mezi lety 2011 a 2025 vzniklo celkem 14 sérií. Od svého uvedení si seriál vybudoval silnou diváckou základnu nejen ve Velké Británii, ale i v zahraničí. „Zločiny z vřesovišť“ se postupně staly celosvětovým fenoménem a byly vysílány ve 178 zemích světa, a to napříč Evropou - včetně České republiky a Slovenska, na Blízkém východě a v Asii.
Na „Zločiny z vřesovišť“ se diváci mohou těšit od 2. března 2026 se zcela novým českým dabingem, vždy od pondělí do pátku v 18:10 na FilmBox Stars.
zdroj: SPI / FilmBox