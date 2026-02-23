Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 23. února 2026, svátek má Svatopluk

Celosvětově úspěšné krimi Zločiny z vřesovišť na FilmBox Stars

DNES! | redakce | tisk | názory

Ponuré severoanglické prostředí, důsledné vyšetřování, důraz na psychologii postav a charismatická inspektorka v hlavní roli. Takový je britský detektivní seriál „Zločiny z vřesovišť“, natočený podle románů Ann Cleeves. Diváci mohou sledovat všechny řady tohoto hitu se zcela novým českým dabingem, a to od 2. března na FilmBox Stars každý všední den v 18:10.

Z úspěšné knižní série vznikl populární kriminální seriál
Seriál „Zločiny z Vřesovišť“ vznikl na motivy knih britské autorky detektivních románů Ann Cleeves a odehrává se na severovýchodě Anglie, v hrabství Northumberland a oblasti North Tyneside, kde autorka sama žila více než dvacet let. Právě rozmanitá krajina tohoto regionu dodává jednotlivým případům jedinečnou atmosféru. Seriál sleduje vyšetřování vražd a dalších závažných trestných činů, které řeší policejní tým ve složení: Aiden Healy (Kenny Doughty), Kenny Lockhart (Jon Morrison), Jacqueline „Jac“ Williams (Ibinabo Jack) a Mark Edwards (Riley Jones). V jeho čele stojí detektivka Vera Stanhope (Brenda Blethyn).

Zločiny z vřesovišť (foto: ITV Studios Global Distribution Limited)
▲ Zločiny z vřesovišť (foto: ITV Studios Global Distribution Limited)

Brenda Blethyn - herečka s pozoruhodným příběhem
Seriál nabízí mnohem víc než napínavé detektivní zápletky. Ústřední postavou seriálu je herečka s výjimečnou životní cestou a mimořádnou kariérou. Brenda Blethyn, vlastním jménem Brenda Anne Bottle, se narodila v roce 1946 v Anglii. Než se začala věnovat herectví, pracovala jako stenografka a účetní. Později vystudovala Guildfordovu školu herectví a postupně se stala známou a vyhledávanou britskou herečkou. Objevila se například ve filmech „Pýcha a předsudek“, „Pokání“ nebo „Tajnosti a lži“. Během své kariéry byla nominována na dva Oscary, cenu BAFTA a Zlatý glóbus a je nositelkou britského vyznamenání OBE, které se uděluje za významný přínos kultuře a veřejnému životu.

Televizní seriál, který se stal celosvětovým fenoménem
Mezi lety 2011 a 2025 vzniklo celkem 14 sérií. Od svého uvedení si seriál vybudoval silnou diváckou základnu nejen ve Velké Británii, ale i v zahraničí. „Zločiny z vřesovišť“ se postupně staly celosvětovým fenoménem a byly vysílány ve 178 zemích světa, a to napříč Evropou - včetně České republiky a Slovenska, na Blízkém východě a v Asii.

Na „Zločiny z vřesovišť“ se diváci mohou těšit od 2. března 2026 se zcela novým českým dabingem, vždy od pondělí do pátku v 18:10 na FilmBox Stars.

zdroj: SPI / FilmBox

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly

Reklama

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Místo zločinu Zlín (8/12)
21:10 Reportéři ČT
kanál CT2 20:00 Doly krále Šalamouna
21:45 Goyovy přízraky
23:35 Babylon Berlín IV (2/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina IV (5)
21:40 Specialisté (129)
22:45 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda II (7)
21:30 Polda II (8)
22:40 V.I.P. Vraždy II (10)
kanál SEZNAM 20:10 Lovec a borec
22:25 Vatel
00:30 Profesionálové (5)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Babicovy hospody
21:40 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Nikdy sa nepriznaj
22:05 Reportéri
22:35 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Veľké vynálezy II
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (5)
21:45 Svokra
22:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (1/11)
21:30 Případ mrtvého muže
23:30 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook