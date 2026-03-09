Quantcast
Pondělí, 9. března 2026, svátek má Františka

Legenda ožívá: Nejnapínavější Robin Hood posledních let na Epic Drama

DNES! | redakce

Legendární příběh Robina Hooda se vrací v moderním, dynamickém a výrazně temnějším pojetí. Nový desetidílný seriál Robin Hood, který uvede televizní stanice Epic Drama letos v březnu, nabízí strhující kombinaci dobrodružství, politických intrik, silných emocí a dechberoucí akce.

Diváky čeká zcela nové vyprávění o nejslavnějším psanci všech dob. Příběh plný lásky, zrady, odvahy a boje proti bezpráví, který osloví jak fanoušky historických dramat, tak příznivce seriálů typu Vikings nebo Game of Thrones.

Tvůrci Jonathan English a John Glenn se rozhodli pojmout známý příběh realističtěji a temněji. Robin Hood už zde není jen veselý lučištník rozdávající bohatství chudým, ale mladý muž vržený do krutého světa okupace, násilí a nespravedlnosti.

Rob, syn saského lesníka, sleduje, jak normanští dobyvatelé berou jeho lidem půdu, svobodu i důstojnost. Mariana, vyrůstající mezi normanskou šlechtou, naopak postupně odhaluje temnou tvář moci. Jejich osudy se střetnou ve chvíli, kdy se láska mění v odpor a odpor v otevřený boj o přežití.

Seriál staví na silném emocionálním příběhu, propracovaných postavách a neustálém napětí. Každá epizoda přináší nové zvraty, morální dilemata a dramatická rozhodnutí, která mohou změnit osudy celého království.

Hlavní roli Robina Hooda ztvárňuje Jack Patten, který dodává postavě mladickou energii, odhodlání i vnitřní zranitelnost. Lauren McQueen jako Mariana představuje jednu z nejvýraznějších ženských postav celé sérii, inteligentní, odvážnou a morálně rozpolcenou hrdinku, která se musí rozhodnout mezi rodinou a spravedlností.

Velkým tahákem je také Sean Bean v roli nemilosrdného šerifa z Nottinghamu. Jeho pojetí záporáka je chladné, inteligentní a nebezpečně charismatické. Connie Nielsen jako královna Eleonora Akvitánská pak přidává příběhu politickou hloubku a intriky královského dvora.

Vedle hlavních hvězd se objeví i výrazné vedlejší postavy, Little John, bratr Tuck, Will Gamewell či hrabě z Huntingdonu, které vytvářejí pestrou mozaiku spojenců i nepřátel.

Velkou roli v seriálu hraje autentické prostředí, které dotváří syrovou atmosféru středověké Anglie. Natáčení probíhalo přímo v Srbsku, jehož rozlehlé divoké lesy, horské scenérie a středověké pevnosti se proměnily v legendární Sherwood i hrozivé normanské hrady.

Tvůrci využili reálné exteriéry i historické lokace, díky nimž seriál působí mimořádně realisticky. Právě rozmanitá srbská krajina umožnila natáčet velkolepé bitevní scény, přepady v hlubokých lesích i intimní dramatické momenty bez nutnosti digitálních triků.

Seriál se může pochlubit rozsáhlými bitevními scénami, propracovanými souboji, přepady v lesích i dramatickými útěky. Tvůrci kladli důraz na realistické zpracování boje, autentickou atmosféru středověku a dynamické tempo vyprávění. Diváci se mohou těšit na epickou výpravu, působivou kameru, detailní kostýmy a hudbu, která podtrhuje napětí i emoce.

Britský magazín Radio Times označil seriál za „bohatý, silný a překvapivě aktuální“. Podle Good Housekeeping jde o „skutečný klenot mezi historickými dramaty“ a TechRadar vyzdvihuje napínavé závěry jednotlivých epizod.

Americký magazín Paste dokonce tvrdí, že jde o „nejlepší seriálové zpracování Robina Hooda za posledních dvacet let“.

Seriál Robin Hood bude mít premiéru 16. března ve 21:00 na televizní stanici Epic Drama. Připravte se na epický návrat legendy, kde se spravedlnost rodí v lese, svoboda se vykupuje krví a hrdinové nejsou bez chyb.

zdroj: Viasat

