Úterý, 10. března 2026, svátek má Viktorie

Spektrum Home přináší nové díly seriálů Máme vlastní zámek a Doktor Martin

Televizní stanice Spektrum Home v březnu uvede premiérové díly populárních seriálů Máme vlastní zámek a Doktor Martin. Diváci se mohou těšit na epizody, které je zavedou k majitelům historických objektů snažících se zachránit své nemovitosti před zchátráním i k doktoru Martinovi, který si musí zvyknout na novou roli praktického lékaře.

Seriál Máme vlastní zámek vás ve své sedmé sérii vezme k úchvatným pohádkovým objektům napříč Francií, které ale nejsou v ideálním stavu a potřebují rekonstrukci. Jejich majitelé tak zahajují monumentální renovační práce, během kterých prožívají vrcholy i pády. Cílem je zachránit chátrající stavení, která si přesto zachovávají svou historickou i kulturní hodnotu.
Odvaha, vytrvalost a odhodlání.

Seriál Máme vlastní zámek (foto: Spektrum Home)
▲ Seriál Máme vlastní zámek (foto: Spektrum Home)

V nových dílech seriálu sledujeme, jak odvážní majitelé zámků čelí výzvám renovace svých historických objektů. Nick a Nicole bojují s mrazivým počasím a obnovou zámeckého průčelí, Tim vytváří unikátní kuchyňskou lavici, a Ben s Billie předělávají starý zámek na luxusní apartmá a místo pro romantické i dobročinné akce. Erin a JB se naopak snaží dodat odolnost zapomenuté věži. Všichni zároveň čelí nepříznivému počasí, složitým stavebním pracím i osobním tlakům.

Seriál ukazuje nejen náročnost rekonstrukcí, ale i radost z obnovy, kreativní nápady a vášeň majitelů, kteří proměňují staré a zničené zámky v živé domovy a unikátní místa pro život a podnikání. Každá epizoda divákům rovněž nabízí fascinující historii a architektonické detaily zámků, a to společně s praktickými tipy, jak se vypořádat s výzvami renovace historických objektů. Seriál tak oslovuje všechny, kteří mají rádi kombinaci dobrodružství, historie a přestavby starých stavení.
Premiérové díly seriálu Máme vlastní zámek budou na stanici Spektrum Home vysílány každý všední den od 23. března vždy v 19:10.

Populární seriál Doktor Martin je zpět
Kromě francouzských zámků se na obrazovkách Spektrum Home objeví také nové díly již 9. série úspěšného seriálu Doktor Martin, jehož hlavním představitelem je úspěšný londýnský chirurg Martin Ellingham. Ten se z rušného města přesouvá na venkov do ospalé vesnice Cornish, kde zahajuje své působení jako praktický lékař. Problém ale je, že neumí komunikovat s lidmi. Jak se bude vyvíjet jeho život v malé vesničce můžete sledovat každý všední den od 31. března v 17:30 na televizní stanici Spektrum Home.

zdroj: AMC/Spektrum Home

