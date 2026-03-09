Quantcast
Pondělí, 9. března 2026, svátek má Františka

19,2E: Astra TV rozšířila svoji programovou nabídku

Nová španělská satelitní platforma Astra TV zařadila do své nabídky další programy. Do dvou multiplexů bylo zařazeno celkem 5 nových televizních stanic.

Na kmitočtu 11,406 GHz byl multiplexu rozšířen o stanice A Punt HD, ETB-1 a TSA Asturias. Další dvě stanice La 7 HD a TV-3 Cataluna byly přidány do multiplexu na frekvenci 11,288 GHz.

Všechny nové stanice jsou od svého spuštění řádně kryptovány systémem Nagra MA (CAID 1867, 1887). Vysílání je šířeno ve video kodeku HEVC (H.265) a je určeno výhradně zákazníkům DTH služby Astra TV. Ta je určena především pro domácnosti, které se nenacházejí v oblasti pokryté dostatečným terestrickým signálem, eventuálně pro domácnosti, které nemají zájem o drahé balíčky služeb televizních operátorů. Jde o španělskou obdobu německé platformy HD+.

Astra TV pro svoji platformu využívá celé dva multiplexy - na kmitočtech 11,009 GHz, pol. V a 11,406 GHz. Dva nově zařazené programy přidala na další kapacitu (11,288 GHz).

technické parametry - La 7 HD, TV-3 Cataluna HD:

• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,288 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA

technické parametry - A Punt HD, ETB-1, TPA Asturias:

• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,406 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA

