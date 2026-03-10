Quantcast
VOD skupiny Prima povede Jan Wykrytowicz

Skupina Prima obsazuje pozici šéfa platformy prima+. Od 1. dubna se pozice ředitele VOD a nereklamních příjmů ujme zkušený mediální manažer Jan Wykrytowicz, který má za sebou více než patnáct let mezinárodní praxe v oblasti médií a streamovacích služeb.

Jana Wykrytowicze vnímám jako jednoho z největších odborníků na OTT služby v našem regionu. Jeho profesní dráhu v TVN a Go3 jsem dlouhodobě sledoval a jsem velmi rád, že nyní posílí právě náš tým,“ říká Lukáš Kubát, výkonný ředitel skupiny Prima, a dodává: „Naším cílem je vybudovat z prima+ nejlepší OTT službu na trhu. Janovy zkušenosti s placenými službami, sportem a strategickými partnerstvími jsou přesně tím, co pro další rozvoj skupiny potřebujeme. Velmi se těším na naši spolupráci, která nám pomůže akcelerovat růst nereklamních příjmů.“

Jan Wykrytowicz (foto: FTV Prima)
▲ Jan Wykrytowicz (foto: FTV Prima)

Velmi si vážím příležitosti připojit se ke skupině Prima a pracovat s jedním z nejsilnějších mediálních týmů na českém trhu. Těším se, že budu moci přispět k dalšímu zrychlení růstu v oblasti B2C,“ uvádí Jan Wykrytowicz, nový ředitel VOD a nereklamních příjmů skupiny Prima.

Ve své nové roli bude Jan Wykrytowicz odpovědný za rozvoj obchodních modelů a monetizaci digitálního obsahu. Zaměří se zejména na předplatitelské služby, digitální produkty a strategická partnerství. Věnovat se bude také novým distribučním příležitostem pro digitální obsah.

Jan Wykrytowicz je mediální manažer s více než patnáctiletou praxí. Specializuje se na budování a rozvoj streamovacích a OTT platforem a má také rozsáhlé zkušenosti z oblasti placené televize. Působil ve vedoucích funkcích ve společnostech Canal+ a TVN v Polsku a ve skupině TV3 Group v Pobaltí.

Jako generální ředitel platformy Go3 vedl panbaltickou OTT službu a rozvinul ji v přední předplacenou streamovací platformu v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Zaměřoval se na budování silných partnerství s globálními poskytovateli obsahu, například s Warner Bros. Discovery (Discovery+, HBO Max), Netflixem či Paramountem, a řídil spolupráci v oblasti prémiového sportovního obsahu s organizacemi jako UEFA, FIFA, anglická Premier League, NBA, NHL, Formule 1 nebo Euroliga.

zdroj: FTV Prima

