Úterý, 10. března 2026, svátek má Viktorie

Jarní filmové a seriálové hity na JOJ play

Slovenská streamovací platforma JOJ play se na jaře soustředí na rozmanitost - nabídne výrazné české a slovenské filmy až po upřímné pohledy do vlastní tvorby.

"Miliónové dedičstvo" (Milionové dědictví)
Dnešním dnem se na obrazovky JOJ play dostává seriálový fenomén Milionové dědictví. Tento titul není jen pouhým dramatem; je to brilantní sonda do lidské chamtivosti a rodinných tajemství, která vyplouvají na povrch v momentě, kdy jde o všechno. Diváci se mohou těšit na špičkovou produkci, nečekané dějové zvraty a herecké výkony, které nenechají nikoho chladným. Pro předplatitele JOJ play je tento titul dostupný již nyní.

Streamovací platforma JOJ play (foto: TV JOJ)
▲ Streamovací platforma JOJ play (foto: TV JOJ)

Filmový týden, který nemá konkurenci
Nabídka pokračuje ve strhujícím tempu i v následujících dnech:

Otec (12. březen): Ve čtvrtek VOD služba přináší jeden z nejemotivnějších příběhů posledního období. Film Otec je hlubokou úvahou o zodpovědnosti a odpuštění.
Job (14. březen): Sobota bude patřit dynamice a modernímu vizuálu. Snímek Job zachycuje puls současné doby, ambice a hledání vlastní identity v rychlém světě. Je to film pro generaci, která chce od streamování víc než jen pasivní relax.

Tony má plán
Snímek už stihl zarezonovat na české filmové scéně a nyní si jej mohou v exkluzivní kvalitě vychutnat i diváci JOJ play. Jedná se o inteligentní zábavu se specifickým rukopisem, která dokonale doplňuje pestrý katalog.

Jedním z nejúspěšnějších projektů současnosti JOJky zůstává seriál "Miša v Košiciach" (Miša v Košicích). Je fascinující sledovat, jak si tento autentický formát neustále nachází nové příznivce a jeho popularita po celém Slovensku neustále roste.

zdroj: JOJ

