Skylink testuje slovenský program

Skylink testuje slovenský programDNES! | redakce | tisk | názory
V jednom z multiplexů lucemburské společnosti M7 Group, člena CANAL+, se objevila nová testovací pozice s názvem "test". Před spuštěním je zřejmě nový program.
Pozice "test" se vysílá se slovenskou audio stopou. Jde tedy patrně o některou stanici ve slovenštině, která brzy rozšíří programovou nabídku operátora (eventuálně půjde o přesun stanice z jiného transpondéru).
Programová pozice je od svého spuštění řádně zakódována systémy Irdeto (CAID 0624, 0653), Conax (CAID 0B02), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910) a Nagra MA (CAID 181D), což znamená, že jsou zapojeny CA systémy Skylinku a freeSATu.
Kanálová pozice "test" se vysílá na kmitočtu 11,934 GHz s vertikální polarizací.
technické parametry - "test":
• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Conax + Irdeto + Viaccess