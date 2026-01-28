Quantcast
Středa, 28. ledna 2026

Zažijte sedm divů antického světa na vlastní oči na Prima ZOOM

Před více než 100 lety objevili archeologové nejstarší dochovaný popis sedmi divů starověkého světa. Historička a spisovatelka Bettany Hughesová se proto rozhodla vydat na vzrušující cestu a všechny tyto památky prozkoumat. Jejím cílem je zjistit, kdo tyto monumenty vytvořil, jak vznikly a jaký byl jejich účel.

Svou cestu začíná Bettany v Egyptě. Jaké krásy odtajní? To mohou diváci vidět na vlastní oči i u sebe v obýváku! V každém díle na ně totiž čekají 2-3 QR kódy, které když načtou, mohou si daný div světa prohlédnout ze všech stran.

Třídílnou doku sérii Sedm divů antického světa přinese Prima ZOOM vždy v úterý ve 20:00 hodin v premiéře, následně v pátek v 9:30 hodin v repríze.

Dokument krok za krokem představuje sedm nejznámějších divů antického světa a popisuje: historické okolnosti vzniku, stavební techniky a architekturu, účel a význam pro tehdejší civilizace, legendy a mýty, které je obestírají, a pád nebo zánik jednotlivých staveb. S historičkou a spisovatelkou Bettany Hughes se podíváte do Egypta, dále do Řecka a poté na západní pobřeží Turecka. Seriál ve třech dílech ukáže, že starověcí lidé dokázali úžasné stavby s technologiemi, které byly na svou dobu neuvěřitelné. Pomocí 3D rekonstrukcí, komentářů historiků a archeologů i záběrů z míst, kde divy kdysi stály, přiblíží, jak mohly vůbec ve skutečnosti vypadat a proč se staly legendami.

zdroj: FTV Prima

