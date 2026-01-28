Zažijte sedm divů antického světa na vlastní oči na Prima ZOOM

Zažijte sedm divů antického světa na vlastní oči na Prima ZOOMDNES! | redakce | tisk | názory
Před více než 100 lety objevili archeologové nejstarší dochovaný popis sedmi divů starověkého světa. Historička a spisovatelka Bettany Hughesová se proto rozhodla vydat na vzrušující cestu a všechny tyto památky prozkoumat. Jejím cílem je zjistit, kdo tyto monumenty vytvořil, jak vznikly a jaký byl jejich účel.
Svou cestu začíná Bettany v Egyptě. Jaké krásy odtajní? To mohou diváci vidět na vlastní oči i u sebe v obýváku! V každém díle na ně totiž čekají 2-3 QR kódy, které když načtou, mohou si daný div světa prohlédnout ze všech stran.
Třídílnou doku sérii Sedm divů antického světa přinese Prima ZOOM vždy v úterý ve 20:00 hodin v premiéře, následně v pátek v 9:30 hodin v repríze.
Dokument krok za krokem představuje sedm nejznámějších divů antického světa a popisuje: historické okolnosti vzniku, stavební techniky a architekturu, účel a význam pro tehdejší civilizace, legendy a mýty, které je obestírají, a pád nebo zánik jednotlivých staveb. S historičkou a spisovatelkou Bettany Hughes se podíváte do Egypta, dále do Řecka a poté na západní pobřeží Turecka. Seriál ve třech dílech ukáže, že starověcí lidé dokázali úžasné stavby s technologiemi, které byly na svou dobu neuvěřitelné. Pomocí 3D rekonstrukcí, komentářů historiků a archeologů i záběrů z míst, kde divy kdysi stály, přiblíží, jak mohly vůbec ve skutečnosti vypadat a proč se staly legendami.
zdroj: FTV Prima