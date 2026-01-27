Od Six Nations až po MS. Ragbyové vrcholy na Nova Sport a Oneplay

Quantcast
Nova Sport a Oneplay přinesou do českých domácností to nejlepší, co současné světové ragby nabízí. V nadcházejícím období nabídne přímé přenosy z nejprestižnějších mezinárodních i klubových soutěží, včetně legendárního turnaje Six Nations Championship, elitní anglické ligy Premiership Rugby, zcela nového projektu World Rugby Nations Cup a mužského světového šampionátu Rugby World Cup 2027.

Jde o mimořádnou zprávu pro všechny příznivce ragby, kteří se mohou těšit na dlouhodobé, ucelené a kvalitní pokrytí tohoto dynamického sportu na jednom místě.

Ragby Six Nations (foto: TV Nova)
▲ Ragby Six Nations (foto: TV Nova)

Celé toto ragbyové období tak vyvrcholí absolutním svátkem tohoto sportu - mistrovstvím světa mužů v roce 2027, které se uskuteční v Austrálii a poprvé v historii nabídne rozšířený formát se čtyřiadvaceti týmy. Turnaj představuje vrchol čtyřletého cyklu a místo, kde se rozhoduje o skutečné světové dominanci. Nova Sport díky získaným vysílacím právům přinese divákům kompletní pokrytí této výjimečné události a potvrdí svou ambici být domovem těch největších sportovních momentů.

Získání práv na všechny nejbližší hlavní ragbyové události vnímáme jako mimořádně silný signál směrem k fanouškům. Ragby je sport s obrovskou tradicí, emocemi a jasně rozpoznatelnými hodnotami a jsme rádi, že mu můžeme na obrazovkách Nova Sport dát prostor, který si zaslouží. Naším cílem je nabídnout divákům ucelený ragbyový příběh od největších evropských bitev až po světový vrchol v podobě šampionátu v Austrálii,“ říká vedoucí sportovní sekce TV Nova Dušan Mendel.

Už nejbližší týdny přinesou jeden z nejsledovanějších a nejtradičnějších turnajů světového sportu - Six Nations. Od 5. února do 14. března můžete sledovat šest nejlepších evropských reprezentací, Anglie, Francie, Irsko, Itálie, Skotsko a Wales, které se utkávají systémem každý s každým. Všechny zápasy tak mají jedinečnou atmosféru, hluboké historické kořeny i silný emocionální náboj. Rivality budované desítky let, zaplněné stadiony a nejvyšší možná sportovní úroveň dělají ze Six Nations skutečný klenot světového ragby. Nova Sport nabídne fanouškům přímé přenosy i s odborným komentářem a analýzami, které pomohou divákům ještě lépe porozumět dění na hřišti.

Na reprezentační vrchol plynule naváže Premiership Rugby, nejvyšší profesionální soutěž v Anglii, která je dlouhodobě považována za jednu z nejsilnějších klubových lig na světě a do portfolia Nova Sport a Oneplay patří dlouhodobě. Deset elitních klubů zde bojuje v základní části a následném play-off o mistrovský titul a diváci se mohou těšit na rychlé, tvrdé a technicky vyspělé ragby plné mezinárodních hvězd.

Významnou novinkou v nabídce Nova Sport pak bude Nations Cup, nový mezinárodní projekt, jehož cílem je rozšířit kalendář kvalitních reprezentačních utkání a nabídnout pravidelnou konfrontaci širšímu okruhu národních týmů. Turnaj přináší nový formát, nové příběhy a atraktivní zápasy, které dávají fanouškům možnost sledovat vývoj světového ragby z jiné perspektivy než jen skrze tradiční soutěže.

I když se nejbližších vrcholů ještě nezúčastní, na vzestupu je také české ragby. Muži s cílem dostat se poprvé v historii na světový šampionát 2031 angažovali úspěšného francouzského trenéra Davida Courteixe, který se stane hlavním koučem mužských reprezentací. Courteix už v Česku dříve pomáhal ženskému týmu sedmičkového ragby, v němž v minulosti pomohl Francii ke stříbrným olympijským medailím.

zdroj: Nova

