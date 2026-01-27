Docu-reality seriál Nemocnice 24/7 brzy na TV Prima

Docu-reality seriál Nemocnice 24/7 brzy na TV PrimaDNES! | redakce | tisk | názory
Docu-reality seriál Nemocnice 24/7: Záchrana lidského života spočívá v okamžité diagnóze a správném rozhodnutí
Novinka FTV Prima přináší vhled do života záchranářů, lékařů na urgentu a jejich stresující práce, která zachraňuje životy.
Každé rozhodnutí musí být precizní, rychlé a sebejisté. Autentická sonda do života na urgentním příjmu nemocnice nechává divákům nahlédnout na náročnou práci zdravotníků.
Sledujete rádi seriály ze zdravotnického prostředí, ale chtěli byste o něm vědět víc? Pak si každý den v odpoledních hodinách pusťte docu-reality seriál, který začíná přijetím případu. Někdy může pacient dorazit pro pomoc sám, jindy ho přiveze sanitka. Jak správně diagnostikovat, když jde o minuty? Která vyšetření se nesmí podcenit? V rámci jednoho dílu je, stejně jako v reálné službě pohotovosti, řešeno hned několik případů najednou. Paralelní děj dodá celému dílu napětí i dynamiku, takže se divák nestihne ani nadechnout.
Výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková vysvětluje, proč se kamery opět zaměřují na zdravotnické prostředí: „
Po úspěchu našich medical seriálů Modrý kód, Sestřičky a Mise jsem ráda, že můžeme divákům nabídnout nový vhled do zdravotnického prostředí. Přestože nyní jde o žánrově odlišný formát, věřím, že nabídne atraktivní obsah a osloví diváky, které právě prostředí, v němž se bojuje o život, ale řeší se i banální starosti, zajímá.“
Matěj Stehlík, výkonný producent pořadu, dodává: „
Docu-reality seriál s názvem Nemocnice 24/7 ukazuje náročnou službu lékařů a jejich týmů, kteří se na krátký okamžik stávají součástí životů pacientů, kteří potřebují pomoc. Skutečné diagnózy z urgentu tito lidé řeší díky svým zkušenostem, vědomostem a za podpory specialistů celé nemocnice. Seriál ukazuje řešení reálných případů, ať už se jedná o drobná zranění či nemoci, se kterými přicházejí lidé sami, až po případy, které přiváží záchranná služba a každá vteřina může rozhodnout... Autentický pohled na lékaře, kteří ani ve vypjatých okamžicích nezapomínají na lidskost. Pojďte s námi nahlédnout do světa, který je zde pro to, aby pomáhal - Nemocnice, kde služba běží 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.“
Sledujte premiérové díly Nemocnice 24/7 už 16. 2. v podvečer na Primě, taktéž na prima+.
zdroj: FTV Prima