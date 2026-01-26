Quantcast
Pondělí, 26. ledna 2026, svátek má Zora

Britská verze Quest RED se přesouvá do evropského paprsku

Na pozici 28,2°E, kde jsou zaparkovány satelity společnosti SES (Astra), začala testovat britská verze stanice Quest RED v evropském svazku (EU beam). Doposud byl tento program poskytován v britském paprsku.

Diváci mimo britské ostrovy se mohou těšit, že budou moci sledovat bezplatné vysílání další stanice společnosti Warner Bros. Discovery (WBD). Na kmitočtu 12,032 GHz na satelitu Astra 2E totiž v evropském svazku zahájila technické testy stanice Quest RED. Nachází se na programové pozici 52478. Ve stejném multiplexu na pozici 52480 testuje tentýž program s hodinovým časovým posunem (Quest RED +1 UK). Již několik týdnů je z této frekvence poskytována irská mutace Quest RED Ireland.

▲ Quest RED +1 UK - záběr z příjmu stanice

Quest RED UK, Quest RED +1 UK, stejně tak Quest RED UK, Quest RED Ireland jsou volně ( FTA) vysílané programy v klasickém SD rozlišení. K distribuci se používá video kodek MPEG-4 (H.264).

Z nové frekvence je příjem ve střední Evropě možný s parabolami běžných rozměrů (od 60 cm).

Vedle přesunu britská verze Quest RED nedávno přešla do evropského paprsku také britská verze gastronomického programu Food Network.

Stanice Quest RED se zaměřuje na pořady s kriminální tematikou. Program má oslovit především ženy.

nové technické parametry - Quest RED UK, Quest RED +1 UK:

• Astra 2E (28,2°E), freq. 12,032 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, EU beam, FTA

původní technické parametry - Quest RED UK, Quest RED +1 UK:

Astra 2F (28,2°E), freq. 12,382 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, UK beam, FTA

České Music Boxy se již vysílají v pěti zemích
DAB sítě ČRa a Play.cz chystají nové vysílače
Novinky v DABu: reg. mux ČRa s vysílačem Buková Hora, Play.cz s Ještědem
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
CANAL+ Action v únoru: Seriál Král a dobyvatel či drama Poslední tvář
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Televize a streaming nejsou soupeři
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
