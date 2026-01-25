Další rumunské FTA kanály opustily 16E

Další rumunské FTA kanály opustily 16Evčera | redakce | tisk | názory
Na satelitu Eutelsat 16A, který je zaparkován na orbitální pozici 16°E, skončily další volně vysílané rumunské televizní programy. V jednom DVB-S2 multiplexu skončilo celkem 6 FTA stanic z Rumunska.
Změny proběhly na kmitočtu 12,568 GHz s vertikální polarizací, kde skončily stanice - Prima TV Romania, Kanal D, National TV, Realitatea Plus, Romania TV a DIGI 24. Všechny tyto stanice zde vysílaly v posledních měsících volně a byly součástí tamní DTH platformy Freesat Romania, která byla tímto uzavřena. Začátkem letošního roku zde skončily i všechny programy přední mediální skupiny Pro TV a dětského programu Cartoonito.
Provozovatel platformy Freesat Romania v minulosti snížil provozní kapacitu a to přesunutím vysílání na uvedený kmitočet. Vysílání stanic v další fázi bylo FTA, což umožnilo sledovat programy bez jakékoliv přístupové karty a předplatného.
Služba Freesat Romania skončila z důvodu nízkého zájmu zákazníků o tuto službu.
Součástí původní služby Freesat Romania byly i programy rumunské veřejnoprávní televize TVR, které na pozici 16°E zůstávají a jsou stále FTA a je otázkou času, kdy opět dojde k zakódování.
Multiplex na kmitočtu 12,568 GHz (pol. V, SR 16666, FEC 2/3, DVB-S2/QPSK) je nadále aktivní. V současné době již nabízí jen stanice Credo TV, Alfa Omega TV a Radio Trinitas. Všechny tyto programy jsou FTA.