Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 26. ledna 2026, svátek má Zora

Další rumunské FTA kanály opustily 16E

včera | redakce | tisk | názory

Na satelitu Eutelsat 16A, který je zaparkován na orbitální pozici 16°E, skončily další volně vysílané rumunské televizní programy. V jednom DVB-S2 multiplexu skončilo celkem 6 FTA stanic z Rumunska.

Změny proběhly na kmitočtu 12,568 GHz s vertikální polarizací, kde skončily stanice - Prima TV Romania, Kanal D, National TV, Realitatea Plus, Romania TV a DIGI 24. Všechny tyto stanice zde vysílaly v posledních měsících volně a byly součástí tamní DTH platformy Freesat Romania, která byla tímto uzavřena. Začátkem letošního roku zde skončily i všechny programy přední mediální skupiny Pro TV a dětského programu Cartoonito.

Provozovatel platformy Freesat Romania v minulosti snížil provozní kapacitu a to přesunutím vysílání na uvedený kmitočet. Vysílání stanic v další fázi bylo FTA, což umožnilo sledovat programy bez jakékoliv přístupové karty a předplatného.

Služba Freesat Romania skončila z důvodu nízkého zájmu zákazníků o tuto službu.

Součástí původní služby Freesat Romania byly i programy rumunské veřejnoprávní televize TVR, které na pozici 16°E zůstávají a jsou stále FTA a je otázkou času, kdy opět dojde k zakódování.

Multiplex na kmitočtu 12,568 GHz (pol. V, SR 16666, FEC 2/3, DVB-S2/QPSK) je nadále aktivní. V současné době již nabízí jen stanice Credo TV, Alfa Omega TV a Radio Trinitas. Všechny tyto programy jsou FTA.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
České Music Boxy se již vysílají v pěti zemích
České Music Boxy se již vysílají v pěti zemích
DAB sítě ČRa a Play.cz chystají nové vysílače
DAB sítě ČRa a Play.cz chystají nové vysílače
Novinky v DABu: reg. mux ČRa s vysílačem Buková Hora, Play.cz s Ještědem
Novinky v DABu: reg. mux ČRa s vysílačem Buková Hora, Play.cz s Ještědem
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
CANAL+ Action v únoru: Seriál Král a dobyvatel či drama Poslední tvář
CANAL+ Action v únoru: Seriál Král a dobyvatel či drama Poslední tvář
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Televize a streaming nejsou soupeři
Televize a streaming nejsou soupeři
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Zlín (4/12)
21:15 Reportéři ČT
21:55 Fenomén doby
kanál CT2 20:00 Mezi supy
21:40 Jakub lhář
23:20 Sraz (4/6)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina IV (1)
21:35 Specialisté (125)
22:45 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda (7)
21:30 Polda (8)
22:40 V.I.P. Vraždy II (6)
kanál SEZNAM 20:10 Šerif a mimozemšťan
22:05 Následník
00:25 Bathory
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:05 Vít Olmer: Den s Ivem Šmoldasem
21:50 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Spiaci účet
22:20 Reportéri
22:50 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, KENO Joker, Extra výplata, Všetko alebo nič (E - pondelok)
20:10 Lov slov
20:35 Veľké vynálezy II
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (1)
21:45 Šťastný domov
22:35 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (6)
21:20 Kam nikdo nesmí
23:20 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook