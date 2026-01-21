Quantcast
Středa, 21. ledna 2026

Kanál Novo 19 už jen pro zákazníky Fransat

Nový francouzský komerční kanál Novo 19 změnil formu distribuce v rámci satelitní platformy Fransat na družici Eutelsat 5 West B 5°W). Původně volně ( FTA) vysílaný program je nyní kryptován. To znamená, že stanice je nyní pro DTH dostupná už jen pro zákazníky služby Fransat.

Stanice Novo 19 je nový privátní kanál. Vysílání bylo spuštěno začátkem září 2025 a stanice obsadila jednu z původně dvou volných programových pozic v pozemním vysílání. Název stanice vznikl zkrácením francouzských slov "nous" (v překladu "my") a "vous" (v překladu "ty"). Číslo 19 v názvu stanice je programová pozice v terestrickém vysílání.

Novo 19 je jediný celostátní kanál ve Francii, který není provozovaný z hlavního města - Paříže. Jeho vedení sídlí v Rennes (Ille-et-Vilaine). Novo19 je kanál se všeobecným obsahem. Stanice přináší divákům dokumentární filmy, talk show ale i kultovní filmy.

Pro zákazníky Fransatu se vysílá Novo 19 HD na kmitočtu 11,471 GHz s vertikální polarizací. Tento signál je nyní zakódován systémem Viaccess. Na stejné družici Eutelsat 5 West B je stanice šířena FTA v rámci distribučního multiplexu v režimu multistream. Pro příjem je nutný set top box, který tento mód umožňuje. Dále Novo19 je součástí platforem na pozicích 19,2°E a 13°E, kde je ale signál zakódovaný.

technické parametry - Novo19 HD:

• Eutelsat 5 West B (5°W), freq. 12,648 GHz, pol. V, SR 29500, FEC 8/9, DVB-S2/8PSK, multistream, FTA
• Eutelsat 5 West B (5°W), freq. 11,471 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess

