3 válečné filmy na FilmBoxu, ve kterých historie ožívá
Letos v lednu zve FilmBox diváky, aby se ponořili do příběhů, v nichž je historie stále cítit pod kůží - od středověkých hradeb přes bláto západní fronty až po zamrzlé fjordy okupovaného Norska.
Během jednoho víkendu nabízí tři uznávané filmy, které zachycují střet obyčejných lidí s krajními rozhodnutími a ukazují, jak hlubokou stopu tyto okamžiky mohou zanechat: „Templář“, „1917“ a „Ten dvanáctý“.
„Templář“: obléhání, které se zapsalo do dějin
Válečná historická dramata nás fascinují tím, že nám umožňují nahlédnout do životů lidí v konkrétních obdobích. Jedním z takových příkladů je středověká Anglie. Ve 13. století byla Anglie poznamenaná konflikty, přičemž obyčejní lidé i templářští rytíři čelili neustálému nebezpečí a tvrdé realitě života. Film „Templář“ (2011), který v hlavních rolích představuje Jamese Purefoy, Briana Coxe, Paula Giamattiho a Kate Mara, tento kontext názorně přibližuje.
Film, který je popisován jako středověká verze „Sedmi statečných“, vypráví skutečný příběh slavného obléhání ve třináctém století v Anglii, zemi poznamenané konflikty, kde obyčejní lidé i rytíři čelili neustálému nebezpečí a tvrdé realitě života. Příběh se zaměřuje na obléhání hradu Rochester, kde rytíři bojují proti králi Janu Bezzemkovi. Jejich neústupnost se stává symbolem odvahy a boje za spravedlnost proti tyranii. Film „Templář“ bude vysílán 23. ledna ve 20:05 na FilmBoxu.
„1917“: Rok, kdy se vše změnilo
Dalším důvodem, proč nás válečné filmy oslovují, je možnost vcítit se do situací, které jsme sami nezažili, ale o kterých jsme slyšeli z vyprávění našich prarodičů či praprarodičů. Skvělým příkladem je film „1917“ režiséra Sama Mendese, který patří k nejlépe oceňovaným válečným snímkům posledních let. Získal mezinárodní uznání v podobě deseti nominací na ceny Oscar, získal sedm cen BAFTA a 2 Zlaté glóby za nejlepší dramatický film a režii. Děj filmu je zasazen do závěrečné fáze první světové války, konfliktu, který v letech 1914 až 1918 zásadně proměnil světový řád, vedl k rozpadu mocných monarchií a říší a vytvořil politické a společenské podmínky, z nichž vzešel další vývoj Evropy ve 20. století.
Snímek „1917“ sleduje osudy dvou mladých britských vojáků v podání George MacKaye a Deana-Charlese Chapmana, kteří jsou vysláni s naléhavým rozkazem přes nepřátelské území, aby zabránili plánovanému útoku a zachránili stovky životů. Autenticitu tohoto prožitku posiluje unikátní způsob natáčení, který vytváří dojem jednoho nepřerušeného záběru, spolu s důslednou historickou rekonstrukcí prostředí, výpravy a výzbroje. Inspirací k filmu se staly vzpomínky Mendesova dědečka, jenž během války sloužil jako posel na západní frontě. Díky spojení osobního příběhu s širším historickým kontextem nám snímek ukazuje, proč je první světová válka dodnes považována za jeden z klíčových zlomů moderních dějin a proč její důsledky nepřímo vedly i k dalšímu globálnímu konfliktu o dvě desetiletí později.
„Ten dvanáctý“: epické drama o boji o přežití navzdory všem překážkám
Závěrečnou kapitolu tematického víkendu tvoří film „Ten dvanáctý“ z roku 2017, norské historické drama režiséra Haralda Zwarta. Film je adaptací knihy „Jan Baalsrud and Those Who Saved Him“ z roku 2001 od spisovatelů Tore Hauga a Astrida Karlsena Scotta. V hlavních rolích se představí Thomas Gullestad a Jonathan Rhys-Meyers. Příběh přibližuje dramatický útěk norského odbojáře Jana Baalsruda, který uniká přes fjord v mrazivých podmínkách po neúspěšné sabotážní operaci v roce 1943. Díky pomoci místních obyvatel se mu podaří dostat do Švédska.
Historie ožívá na FilmBoxu
Právě tyto příběhy ukazují, proč nás historická válečná dramata fascinují. Vtahují nás do světa odvahy, strachu a hrdinských činů, kde každý okamžik rozhoduje o životě a smrti. Zároveň nám pomáhají pochopit, jak minulost formovala svět, v němž dnes žijeme.
FilmBox divákům nabídne tři dramatické válečné tituly:
* Templář - 23. ledna ve 20:05
* 1917 - 24. ledna ve 20:00
* Ten dvanáctý - 24. ledna ve 22:20
zdroj: SPI / FilmBox