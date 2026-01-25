TivúSat zdražil své služby

TivúSat zdražil své službyvčera | redakce | tisk | názory
Provozovatel bezplatné italské satelitní platformy TivúSat přišel s novým ceníkem. Ten se přímo ale netýká diváků této DTH služby, neboť programová nabídka stále zůstává zdarma. A na tom se nic nemění ani s novým ceníkem.
Nový ceník se týká výhradně vysílatelů na platformě TivúSat, kteří budou muset platit od Nového roku vyšší poplatky.
Poplatek za šíření přes satelitní službu TivúSat stojí vysílatele 20 tisíc eur ročně. Jde o fixní platbu. Nicméně to není celková částka. Navíc musí platit 3.009 eur za každou setinu procenta share. Platí tedy, že čím má televizní stanice vyšší sledovanost, zaplatí vyšší poplatek. Platba se vypočítává z ročního průběru share a vždy na rok dopředu.
Rai, Mediaset (nyní MfE - Media for Europe) a La7, jakožto vlastníci platformy, si rozdělí příjmy podle jejich podílu v TivúSat. To znamená, že 48 % příjmů připadne Rai, 48 procent MfE, tři procenta La7 a jedno procento Corallo.
TivúSat se pak postará o šíření kanálů, distribuci EPG, zařazení do LCN, technickou a zákaznickou podporu, případné zakódování satelitního signálu (je-li vyžadováno) a reklamu.
TivúSat se vysílá přes satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Některé programy jsou z důvodu omezení vysílacích práv zakódovány a dostupné jen zákazníkům s moduly a kartami TivúSat.