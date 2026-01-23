STVR dokončuje přípravy na představení nového loga

STVR dokončuje přípravy na představení nového logaDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská televize a rozhlas (STVR) včera podala na Úřad průmyslového vlastnictví SR přihlášku ochranné známky související s připravovanou vizuální identitou STVR.
Jedná se o standardní právní krok, kterým si instituce chrání svá označení v souladu s platnou legislativou.
Zveřejnění přihlášky v databázích ÚPV SR je přirozenou součástí registračního procesu a vyplývá ze zákonné povinnosti úřadu zajistit transparentnost a možnost veřejného připomínkování v rámci námitkového řízení. Nejde tedy o mimořádnou situaci ani o nestandardní postup. Registrace ochranné známky je samostatným právním procesem a není totožná s oficiálním představením vizuální identity veřejnoprávní instituce. Ta má vlastní harmonogram, obsahový rámec a komunikační kontext.
Vnímáme zájem veřejnosti i médií o připravovanou vizuální identitu STVR. Zveřejnění přihlášky v rejstříku ÚPV SR je běžný postup. V krátké době plánujeme oficiálně představit veřejnosti a médiím nové logo instituce, jakož i loga jednotlivých programových služeb včetně explikace a fází implementace," uvedla generální ředitelka STVR Martina Flašíková.
zdroj: STVR