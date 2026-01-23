Na TV Joj startuje seriál Osud

Na TV Joj startuje seriál OsudDNES! | redakce | tisk | názory
Televize JOJ spouští 26. ledna ve 20:40 hodin svůj stěžejní seriál Osud, který odhalí temná rodinná tajemství bohatství a moci. Novinka slibuje napínavý příběh o rodině Královičovců a jejich neudržitelném impériu.
V hlavních rolích se představí Jozef Vajda, Vladimír Černý či Henrieta Kecerová.
Příběh se zaměřuje na rodinu Královičovců, majitelů úspěšného lihovaru, jejichž navenek pevné impérium se zevnitř nebezpečně tříští. JOJka ho bude vysílat v pondělním a středečním prime time.
Seriál Osud je autorským dílem Danice Hričové a jejího syna Adama Haláka, kteří spojili zkušenosti s pohledem nové generace. Hričová je známá tvorbou jojkářských titulů jako Ranč, Nemocnice, ZOO, Divoké koně a Vlci.
V hlavních rolích se dále představí: Vladimír Černý, Henrieta Kecerová, Kristína Turjanová, Viktória Petrášová, Veronika Mészárosová, Emily Bédi Drobňáková, Jana Kvantiková, Noël Czuczor, Dávid Uzsák, Ladislav Bédi, Juraj Ďurdiak, Milo Kráľ, Róbert Sipos, Kristína Madarová, Ľudmila Swanová, Alexander Bárta, Jakub Kuka, Roman Poláčik, Juraj Ďuriš, Matej Landl mladší a další.
zdroj: JOJ