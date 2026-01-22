Čtvrtá řada seriálu Odznak Vysočina v pondělí na TV Nova

Čtvrtá řada seriálu Odznak Vysočina v pondělí na TV NovaDNES! | redakce | tisk | názory
V pondělí 26. ledna večer odstartuje na TV Nova nová řada oblíbeného detektivního seriálu Odznak Vysočina. Již po čtvrté se vrátil štáb tvůrců a herců „místo činu“, úplně poprvé si ale všichni užili i krásu a nástrahy zimy na Vysočině.
K týmu kriminalistů pod vedením kapitánky Dany Skálové (Monika Hilmerová), který dále tvoří kapitáni Kateřina Vlčková (Simona Hába Zmrzlá), Václav Kocián (Patrik Děrgel) a Karel Šmíd (Michal Suchánek), se nově připojil kapitán Jindřich Válek, jehož hraje Adam Vacula, který před časem zářil v oblíbené Zlaté labuti.
Nový policista přinese do týmu hodně vzruchu, a to nejen pro své neortodoxní vyšetřovací metody a neúctu k služebním postupům, čímž dokáže zaskočit kapitánku Skálovou, která jinak rozhodně nelpí na doslovném dodržování všech pravidel. Kromě toho ale začnou na povrch vyplouvat i osobní Válkovy problémy, které následně ovlivní i jeho pracovní život.
Novinkou pro diváky i tvůrce bylo natáčení i během zimy, která zvláště na Vysočině dokáže pořádně potrápit. Počasí ale naštěstí většinou vycházelo štábu i hercům vstříc, takže si tvůrci natáčení pochvalovali.
Kromě novinek ale nová řada v mnohém navazuje na předchozí oblíbené série. I tentokrát je tedy děj jednotlivých kauz inspirován skutečnými případy a s realistickým ztvárněním policejních postupů opět pomáhá odborná poradkyně, vrchní komisařka Renáta Miková. A jednotlivé příběhy opět napsal tým zkušených scenáristů, který stejně jako v minulých sériích vedl Petr Koubek. Režie se tentokrát ujala režisérská dvojice ve složení Andy Fehu a Jan Haluza.
Seriál vzniká v souladu se zásadami udržitelného natáčení, udržitelné produkce a principy formulovanými v Memorandu pro udržitelný audiovizuální průmysl, signovaném klíčovými hráči české audiovize: APA, ARAS, ČT, FAMU, FTV Prima a TV Nova.
