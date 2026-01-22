Quantcast
Čtvrtek, 22. ledna 2026, svátek má Slavomír

Dvoudílný film ČT, Arte a Negativu Gerta Schnirch vstupuje do distribuce HBO

Dvoudílný televizní film Gerta Schnirch, jeden z nejvýraznějších titulů původní dramatické tvorby České televize, bude uveden na HBO a streamovací platformě HBO Max. Projekt vznikl v mezinárodní spolupráci České televize, společnosti Negativ, HBO a Arte.

Je tak součástí dlouhodobé snahy otevírat složitá témata českých a evropských dějin prostřednictvím silných osobních příběhů.

Film režiséra Tomáše Mašína podle scénáře Alice Nellis, Ondřeje Gabriela a Tomáše Mašína, inspirovaný románem Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch, sleduje osud ženy vyrůstající ve smíšené, česko-německé rodině, která je navzdory vlastní nevině poznamenána nacismem, poválečným násilím i kolektivní vinou. Vyprávění se soustřeďuje na intimní zkušenost ženy, která se ocitá v soukolí dějin, vyhýbá se zjednodušujícím soudům.

Gerta Schnirch (foto: Zuzana Panská, Česká televize)
▲ Gerta Schnirch (foto: Zuzana Panská, Česká televize)

Příběh Gerty Schnirch vnímáme jako důležitý příspěvek k porozumění naší minulosti. A ač se snažíme o nasvícení tragických historických událostí i z jiného než léta přijímaného úhlu pohledu, náš příběh není o velkých dějinách, je o právu jedince na život, je o lidské důstojnosti, schopnosti empatie a také o uchování kolektivní paměti. A to jsou hodnoty, které jsou pro Českou televizi jako instituci veřejné služby zásadní,“ uvádí kreativní producentka České televize Tereza Polachová.

Jsme velmi rádi, že můžeme být součástí tohoto výjimečného projektu České televize a zároveň představit televizní film Gerta Schnirch divákům HBO a HBO Max v celé střední Evropě. Tento silný a hluboce lidský příběh se dostane k publiku v Česku, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku i v adriatických zemích. V HBO dlouhodobě usilujeme o to, aby se lokální evropské příběhy s univerzálním přesahem dostávaly za hranice své země původu, a Gerta Schnirch je přesně tím typem titulu, který může mezinárodní publikum oslovit svou autenticitou, emocemi i historickou relevancí,“ dodává Pavla Brožková, tisková mluvčí HBO Max EMEA.

Gerta Schnirch vznikala s důrazem na historickou autenticitu, práci s reálnými lokacemi a výraznou hereckou interpretací. V hlavních rolích se představují Barbora Váchová a Milena Steinmasslová, které ztvárňují titulní hrdinku v různých životních etapách.

Uvedení filmu na HBO rozšiřuje jeho dostupnost pro mezinárodní publikum a umožňuje, aby se příběh Gerty Schnirch dostal i k divákům mimo tradiční televizní vysílání, aniž by se vytratil jeho původní kontext veřejnoprávní tvorby.

Premiéra dvoudílného filmu Gerta Schnirch proběhne 4. 2. 2026 na HBO Max a 8. 2. 2026 na HBO, v České televizi pak na podzim 2026. 

zdroj: ČT

