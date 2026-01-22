Quantcast
Čtvrtek, 22. ledna 2026

ZOH 2026 nabídne v tv i rozhlasu STVR

Slovenská televize a rozhlas nabídne divákům už tradiční televizní a rozhlasové vysílání během celého trvání zimních olympijských her (ZOH) Miláno - Cortina 2026. Slavnostní zahajovací ceremoniál se bude konat v pátek 6. února 2026.

Otevírací ceremoniál odvysílá STVR Jednotka, kompletní olympijský program bude následně dostupný na sportovním okruhu STVR Šport (:Šport). Olympijské dění bude výrazně rezonovat i ve vysílání Slovenského rozhlasu.

ZOH 2026 jsou významnou sportovní událostí tohoto roku a STVR jim věnuje mimořádný vysílací prostor. Přípravy na olympijský projekt probíhají několik měsíců, přičemž zahrnují technické zabezpečení, logistiku v dějištích i tvorbu doprovodných pořadů.

Vedle samotných přímých přenosů ze ZOH bude STVR vysílat i speciální formáty. Nebude chybět Štúdio ZOH Miláno - Cortina 2026, které divákům několikrát denně přinese aktuální informace, reakce a odborný pohled.

Součástí vysílání budou i doprovodné pořady, které rozšíří olympijskou nabídku o lehčí a zároveň divácky atraktivní obsah. Uprostřed olympiády připraví STVR čtyři speciální vydání relace "Citrón Show", doplňkovým formátem je seriál krátkých dokumentů "Ciao Italia", který bude každý den přibližovat zajímavosti a pamětihodnosti v okolí olympijských míst a doplní tak sportovní přenosy o atmosféru hostitelské země.

zdroj: STVR

