JOJ play překročila hranici 800 tisíc uživatelů
Streamovací platforma JOJ play začátkem letošního roku dosáhla významného milníku. Služba překročila hranici 800 tisíc registrovaných uživatelů a upevnila si tím pozici významného a stabilního hráče na slovenském trhu streamovacích platforem.
JOJ play v rámci základní bezplatné nabídky nabízí automaticky živé vysílání stanic TV JOJ, JOJ Plus, WAU a JOJ 24 a archív vlastní tvorby. Digitální podoba stanic tak divákům umožňuje sledovat zpravodajství či oblíbené pořady bez dalších bariér a to kdykoliv a kdekoliv.
V letošním roce chce JOJ play nabídnout sérii projektů z produkce TV JOJ, které zde přinese v předstihu před lineárním vysíláním. Tato služba bude k dispozici zákazníkům s placeným účtem.
Již nyní mohou diváci JOJ play sledovat zbrusu nový seriál Osud. Během roku se knihovna rozšíří o další tituly: "Miša v Košiciach", "Jednotka Jastrab", "Vôňa mora" či "Sexta".
JOJ play také nabídne kompletní servis k MS v hokeji a v červnu přinese očekávané MS ve fotbale 2026.
Vedle nových titulů poskytuje JOJ play také archivní tvorbu - "Profesionáli", "Panelák", "Nemocnica" či "Ranč".
JOJ play je nabízena ve třech úrovních - bezplatný balík FREE, balík PREMIUM za 6,99 eur měsíčně a balík PREMIUM+ za 14,99 eur měsíčně.