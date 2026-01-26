Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 26. ledna 2026, svátek má Zora

13E: BBC Persian HD z nové kapacity

DNES! | redakce | tisk | názory

Zpravodajský a informační kanál BBC Persian, adresovaný persky hovořícímu publiku, začal vysílat přes evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E z nového transpondéru. Vše tedy zřejmě směřuje k přesunu vysílání na nové vysílací parametry.

Volně vysílaná stanice BBC Persian HD byla doposud divákům dostupná z kapacity společnosti Globecast na kmitočtu 11,727 GHz s vertikální polarizací. To se ale nejspíš změní. Program se totiž objevil na frekvenci 12,476 GHz s horizontální polarizací. Vysílání i na nové pozici je volné ( FTA). I tuto kapacitu provozuje společnost Globecast.

nové technické parametry - BBC Persian HD:

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,727 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

původní technické parametry - BBC Persian HD:

• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,476 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
České Music Boxy se již vysílají v pěti zemích
České Music Boxy se již vysílají v pěti zemích
DAB sítě ČRa a Play.cz chystají nové vysílače
DAB sítě ČRa a Play.cz chystají nové vysílače
Novinky v DABu: reg. mux ČRa s vysílačem Buková Hora, Play.cz s Ještědem
Novinky v DABu: reg. mux ČRa s vysílačem Buková Hora, Play.cz s Ještědem
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
CANAL+ Action v únoru: Seriál Král a dobyvatel či drama Poslední tvář
CANAL+ Action v únoru: Seriál Král a dobyvatel či drama Poslední tvář
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Televize a streaming nejsou soupeři
Televize a streaming nejsou soupeři
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Zlín (4/12)
21:15 Reportéři ČT
21:55 Fenomén doby
kanál CT2 20:00 Mezi supy
21:40 Jakub lhář
23:20 Sraz (4/6)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina IV (1)
21:35 Specialisté (125)
22:45 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda (7)
21:30 Polda (8)
22:40 V.I.P. Vraždy II (6)
kanál SEZNAM 20:10 Šerif a mimozemšťan
22:05 Následník
00:25 Bathory
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:05 Vít Olmer: Den s Ivem Šmoldasem
21:50 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Spiaci účet
22:20 Reportéri
22:50 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, KENO Joker, Extra výplata, Všetko alebo nič (E - pondelok)
20:10 Lov slov
20:35 Veľké vynálezy II
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (1)
21:45 Šťastný domov
22:35 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (6)
21:20 Kam nikdo nesmí
23:20 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook