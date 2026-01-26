13E: BBC Persian HD z nové kapacity

13E: BBC Persian HD z nové kapacityDNES! | redakce | tisk | názory
Zpravodajský a informační kanál BBC Persian, adresovaný persky hovořícímu publiku, začal vysílat přes evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E z nového transpondéru. Vše tedy zřejmě směřuje k přesunu vysílání na nové vysílací parametry.
Volně vysílaná stanice BBC Persian HD byla doposud divákům dostupná z kapacity společnosti Globecast na kmitočtu 11,727 GHz s vertikální polarizací. To se ale nejspíš změní. Program se totiž objevil na frekvenci 12,476 GHz s horizontální polarizací. Vysílání i na nové pozici je volné ( FTA). I tuto kapacitu provozuje společnost Globecast.
nové technické parametry - BBC Persian HD:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,727 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - BBC Persian HD:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,476 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA