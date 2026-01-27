prima+ natáčí seriál TÁTA, intimní drama inspirované skutečnými událostmi

prima+ natáčí seriál TÁTA, intimní drama inspirované skutečnými událostmiDNES! | redakce | tisk | názory
Silné drama inspirované skutečnými událostmi o otci, který se odmítl smířit s nespravedlností. Skupina Prima pro svoji streamovací službu prima+ aktuálně natáčí nový původní šestidílný seriál Táta.
Intenzivní drama inspirované nedávnými skutečnými událostmi vypráví příběh muže, jemuž vražda syna zničí život a přiměje ho bojovat za spravedlnost i proti zdánlivě neporazitelnému systému. Série s Davidem Novotným v titulní roli vzniká v režii Michala Samira. Pro prima+ ji vyrábí produkční společnost Barletta Maji Hamplové a Matěje Chlupáčka.
Hlavním hrdinou seriálu Táta je invalidní důchodce a muzikant Jaroslav Bittner, kterému je zavražděn sedmnáctiletý syn. Místo očekávaného trestu však přichází verdikt, který rodinu zasáhne stejně krutě jako samotný zločin - pachatel je prohlášen za nepříčetného a místo ve vězení končí v ochranném léčení. Pro otce je to okamžik, kdy bolest přerůstá v odpor.
Jaroslav s pravomocným verdiktem soudu nesouhlasí a navzdory vážným zdravotním problémům a vyčerpání se rozhodne bojovat proti rozhodnutí, které považuje za fatální selhání systému. Jeho osobní zápas se postupně mění v dlouhou a bolestivou odyseu vzdoru, během níž se z truchlícího rodiče stává symbol neústupnosti a občanské statečnosti. Po jeho boku stojí dcera, která se sama snaží vyrovnat se smrtí bratra - dvojčete, její partner a postupně i nově vznikající rodina jako připomínka toho, že i v nejtemnějších chvílích může existovat naděje a nový začátek. Táta tak není pouze kriminálním příběhem, ale především intimním portrétem rodiny, kterou tragédie semkne i rozlomí zároveň.
Příběh seriálu Táta pro nás není jen silným dramatem, ale především důležitým společenským tématem. Otevírá otázky spravedlnosti, odpovědnosti a hranic systému, který může v konkrétních lidských osudech selhat. Právě taková témata považuji za zásadní pro původní tvorbu prima+. Chceme vyprávět příběhy, které rezonují, kladou otázky a nutí diváky přemýšlet,“ říká ředitel prima+ Jan Maxa.
Seriál sleduje několik let trvající boj, který zpočátku působí jako marný a pošetilý. Když se však případ po letech znovu otevírá, nejde už jen o rozsudek. Jde o památku oběti, o smysl spravedlnosti a o důkaz, že i obyčejný člověk se může postavit systému, který selhal.
Do titulní role byl obsazen David Novotný. V rolích jeho dětí Daniela a Daniely se objeví herci nastupující generace František Sládek a Nikola Kylarová. V dalších rolích pak Kryštof Bartoš, Pavla Beretová, Václav Kopta, Tadeáš Moravec a další. „
Jaroslav Bittner je postava inspirovaná skutečným člověkem, který stále žije, a to je pro mě trochu nebezpečný, ale taky dost lákavý. Jsem zvyklý hrát mrtvé lidi, vymyšlené postavy, ale teď je to někdo, kdo tu pořád je. Nechcete ho předvádět, simulovat nebo papouškovat to, co prožil,“ říká David Novotný. Režisér Michal Samir ho pro tuto roli oslovil už před lety.
„To, že bude hlavní roli hrát David Novotný, nám bylo jasné, už když Michal Samir s námětem přišel. Věděl, že je to role pro něj. Nikola Kylarová a František Sládek jsou za mě objevy české kinematografie,“ dodává Maja Hamplová. „O tom, že tenhle námět chce realizovat, mi řekl už asi před čtyřmi lety, ptal se mě, jestli bych u toho chtěl být, a já měl hned jasno. Je to velké téma a mezi všemi těmi doktorskými seriály a sériemi o vrazích bude tohle sociální drama trčet a bude to dobrý,“ doplňuje Novotný.
Jsme rádi, že se nám v seriálu Táta podařilo najít formát, jaký jsme do programové nabídky prima+ dlouhodobě hledali - silné, autorské drama s výrazným společenským přesahem. O to více nás těší, že jej realizuje produkční společnost Barletta. Jde o naši první spolupráci a vnímáme ji jako záruku vzniku kvalitního seriálu,“ říká Lucia Kršáková, ředitelka výroby skupiny Prima.
Táta nabízí syrový, emocionálně silný pohled na to, co se stane, když se osobní tragédie střetne s chladnou byrokracií státu.
Seriál Táta natáčíme převážně v reálných prostředích severních Čech - ve Varnsdorfu, Novém Boru a velmi okrajově také v Praze. Pro mě je nesmírně důležité, aby celý projekt zachoval důstojnost příběhu, který vyprávíme. I když jde v konečném výsledku ,jenʻ o inspiraci skutečnými událostmi, chceme, aby divák cítil pravdivost a váhu situací, emocí a rozhodnutí postav,“ říká režisér Michal Samir.
Seriál Táta plánuje skupina Prima uvést na své streamovací platformě prima+ ještě v tomto roce.
zdroj: FTV Prima