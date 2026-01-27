Quantcast
reklama
Rádío Devín posiluje vzdělávání uměním

včera | redakce | tisk | názory

Od 2. února 2026 se mění dopolední vysílací schéma Rádia Devín. Cílem změn STVR je systematicky posílit vzdělávací rozměr veřejnoprávního vysílání a zpřístupnit umění, literaturu a hudbu širšímu spektru posluchačů prostřednictvím nového programového bloku "Vzdeláváme umením".

Tematický blok "Vzdeláváme umením" reflektuje základní poslání veřejnoprávního média, a tím je rozvíjet kulturní rozhled, estetické vnímání a porozumění uměleckým hodnotám.

Ranní ladění zůstává součástí vysílání se začátkem v 7.00 a zachovává si své tradiční rubriky, atmosféru i informační servis o kulturním dění a vysílání. Po něm budou následovat nové půlhodinové formáty "Literárne ráno", věnované próze, poezii a faktografické literatuře slovenských i světových autorů a "Ranná klasika", která posluchačům přiblíží hudební díla, pojmy a osobnosti napříč žánry. Součástí dopoledního vysílání bude i formát "Galéria veľkých diel", přinášející rozhlasové hry a tematická pásma doplněná o odborný úvod, který díla uvádí do historického a interpretačního kontextu. Zaměstnanci, kteří se podíleli na přípravě Ranního ladění, zůstávají i nadále součástí Rádia Devín a budou garanty aktuální publicistiky zaměřené na kulturu a umění, která dostává výrazný prostor v odpoledním proudovém vysílání Ladění v době od 14:00 do 16:00 hodin.

Změny reagují i na potřebu zpřístupňovat náročnější umělecký obsah méně zkušeným posluchačům a mladým lidem, kteří si k umění teprve hledají cestu. Programy jsou koncipovány tak, aby komunikovaly elitní obsah bez elitářství a mohly sloužit i jako podpora vzdělávacího procesu.

Odpolední publicistika zaměřená na aktuální kulturní a umělecké dění se bude koncentrovat do bloku "Ladenie" v době od 14.00 do 16.00 hodin, čímž Rádio Devín zachovává svoji pozici rádia živé kultury a kontinuálního dialogu s uměleckou scénou.

Úpravou vysílací struktury se Rádio Devín evolučním způsobem vrací k podstatě svého poslání a potvrzuje svou ambici nabízet nadčasové hodnoty, uměleckou kvalitu a vzdělávání jako přirozenou součást každodenního rozhlasového vysílání.

zdroj: STVR

