Předkolo play-off Tipsport ligy ve středu na JOJ Šport

Předkolo play-off Tipsport ligy ve středu na JOJ ŠportDNES! | redakce | tisk | názory
JOJ Šport startuje od středy 11. března napínavé předkolo play-off Tipsport ligy, ve kterém se rozhodne, kdo se připojí ke čtvrtfinalistům. Série mezi týmy Spišská Nová Ves a Michalovce přinese divákům vyhrocené zápasy, přímé přenosy i odborné analýzy.
Série se hraje na tři vítězná utkání. Vítěz obsadí jedno z posledních dvou míst - zaručující postup do čtvrtfinále nejvyšší slovenské hokejové soutěže.
Moderátorem středečního studia bude Ladislav Fabo, zápas komentuje Pavol Pindjak a mezi studiové hosty se zařadí hokejoví experti Andrej Šťastný a Michal Hlinka.
JOJ Šport: Program vysílání zápasů osmifinálové série
První zápas - středa 11. března:
• Studio v 17:30 - po něm setkání Spišská Nová Ves vs. Michalovce
Druhý zápas se odehraje ve čtvrtek 12. března:
• Studio 17:30 - po něm setkání Spišská Nová Ves vs. Michalovce
Třetí zápas je naplánován na sobotu 14. března:
• Studio 16:30 - po něm setkání Michalovce vs. Spišská Nová Ves
Čtvrtfinálová nabídka na JOJ Šport
Čtvrtfinále začne od středu 18. března. JOJ Šport z něj nabídne sérii duelů Žiliny s Popradem - jde o "reprízu" finále z let 2005/2006, kdy Žilina získala svůj jediný ligový titul. Oba soupeři se mezi sebou setkávají poprvé od památného finále.
Stanice JOJ Šport následně odvysílá i čtvrtfinálovou sérii Slovanu Bratislava. Klub z hlavního města se setká s týmem, který vzejde jako vítěz z „osmifinálových“ předkol jako výše nasazený.
• Zápasy budou dostupné i na JOJ play.
zdroj: JOJ