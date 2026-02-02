Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny

Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechnyDNES! | redakce | tisk | názory
Nadcházející 4 týdny mohou všichni zákazníci Skylinku sledovat bez dodatečných poplatků tři vybrané programy z placené nabídky, které divákům nabídnou filmy či dokumentární pořady.
Od 3.2. do 3.3.2026 mohou všichni klienti Skylinku bez ohledu na jejich aktivní programový balíček sledovat stanice Film+, Viasat Explore a později i Viasat True Crime.
Film+ odvysílá československý muzikál s Karlem Gottem Hvězda padá vzhůru z roku 1974 nebo drama Dívka s mušlí z roku 1980. Z novějších filmů uvede sci-fi thriller Anihilace s Natalií Portman nebo fantasy Bohové Egypta.
Zelenáči mezi australskými kamioňáky na Viasat Explore divákům ukážou, že práce dálkových řidičů je jednou z nejtěžších a nejnebezpečnějších džobů na světě. Nováčci v kamionové dopravě řeší na otevřené silnici defekty, poruchy a extrémní počasí a musejí si sáhnout na dno svých sil, aby si vysloužili práci na plný úvazek.
Novinkou v programové nabídce je stanice Viasat True Crime, dostupná pro zákazníky satelitní i internetové televize od balíčku Smart. Už 10. února si fanoušci detektivních příběhů přijdou na své. Diváci budou sledovat vše od šokujících případů přes mrazivé dramatické filmy a seriály o skutečných zločinech až po strhující reality show o boji proti kriminálníkům.
Stanice Film+ a Viasat True Crime jsou dostupné v internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají všichni zákazníci v ceně svého balíčku. Z nabídky Viasat Explore jsou ve videotéce k dispozici vybrané pořady.
technické parametry - Film+:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,856 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
technické parametry - Viasat Explore:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,012 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
plánované technické parametry - Viasat True Crime (od 10.2.2026):
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,090 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK