SledovaniTV přinese festivalové filmy v únoru všem svým zákazníkům

SledovaniTV přinese festivalové filmy v únoru všem svým zákazníkůmDNES! | redakce | tisk | názory
OTT služba SledovaniTV rozšiřuje v únoru svou programovou nabídku o výběr festivalových a artových filmů, které zaujaly poroty mezinárodních festivalů i filmové kritiky. Po celý měsíc budou mít všichni uživatelé bez ohledu na zvolený balíček přístup ke kanálům Film Europe a Film Europe+.
Únor bude ve SledovaniTV patřit filmu. Všichni uživatelé můžou zdarma sledovat kanály Film Europe a Film Europe+. Ty přinášejí výběr toho nejlepšího z evropské a artové kinematografie - filmy, které sbírají ceny na festivalech a zanechávají silný dojem.
Příkladem je Kočičí odysea - cenami ověnčený animovaný film, Láska to nebyla - tragický milostný příběh mezi vězeňkyní a nacistou, Muž jménem Ove - snímek o nečekaných přátelstvích a drama Utøya, 22. července zachycující tragické události na letním táboře v Norsku.
„
Únor věnujeme ve SledovaniTV kvalitní evropské kinematografi i, která obvykle nebývá dostupná v běžném televizním vysílání. Zpřístupněním kanálů Film Europe a Film Europe+ chceme všem uživatelům nabídnout festivalové filmy s výraznými příběhy a silnou atmosférou,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.
zdroj: SledovaniTV