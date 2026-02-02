Quantcast
Pondělí, 2. února 2026

Jurský park: Znovuzrození míří na SkyShowtime

SkyShowtime dnes oznámila, že od 3. února mohou diváci v Česku exkluzivně zhlédnout film Jurský svět: Znovuzrození, který režíroval držitel ceny BAFTA® Gareth Edwards.

Pět let po událostech ve filmu Jurský svět: Nadvláda se ukázalo, že prostředí planety je pro dinosaury z velké části nehostinné. Ti, kteří zbývají, přežívají v izolované rovníkové oblasti, kde je podnebí podobné tomu, v němž se jim kdysi dařilo. Tři nejkolosálnější tvorové na souši, v moři i ve vzduchu v tropické biosféře ve své DNA uchovávají klíč k léku, který může zázračně přispět k přežití lidstva. V této napínavé nové kapitole se záchranný tým vydává na nejnebezpečnější místo na Zemi, do výzkumného komplexu na ostrově kde sídlil původní Jurský park a nyní jej obývají ti ze všech nejhorší dinosauři.

Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
▲ Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Oblíbená jurská sága, která už více než tři desetiletí vtahuje diváky do fascinujícího světa dinosaurů, se vydává odvážným novým směrem. Představuje zcela nové postavy v podání hereckých hvězd v čele s akční superstar a na Oscara® nominovanou Scarlett Johansson, na ceny Emmy® a Screen Actors Guild® nominovaným Jonathanem Baileym a dvojnásobným držitelem Oscara Mahershalou Alim.

V tomto akčním eposu dále hrají Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Belchir Sylvain a Ed Skrein. Film produkovali na Oscara nominovaný Frank Marshall a Patrick Crowley a výkonnými producenty byli Steven Spielberg, Denis L. Stewart a Jim Spencer.

Jurský svět: Znovuzrození je dalším přírůstkem do knihovny světových kasovních trháků, které jsou nebo brzy budou ke zhlédnutí na SkyShowtime, a mezi které patří Gladiátor II, Jak vycvičit draka, Mission: Impossible - Poslední zúčtování a Čarodějka.

