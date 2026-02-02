Jurský park: Znovuzrození míří na SkyShowtime

Jurský park: Znovuzrození míří na SkyShowtimeDNES! | redakce | tisk | názory
SkyShowtime dnes oznámila, že od 3. února mohou diváci v Česku exkluzivně zhlédnout film Jurský svět: Znovuzrození, který režíroval držitel ceny BAFTA® Gareth Edwards.
Pět let po událostech ve filmu Jurský svět: Nadvláda se ukázalo, že prostředí planety je pro dinosaury z velké části nehostinné. Ti, kteří zbývají, přežívají v izolované rovníkové oblasti, kde je podnebí podobné tomu, v němž se jim kdysi dařilo. Tři nejkolosálnější tvorové na souši, v moři i ve vzduchu v tropické biosféře ve své DNA uchovávají klíč k léku, který může zázračně přispět k přežití lidstva. V této napínavé nové kapitole se záchranný tým vydává na nejnebezpečnější místo na Zemi, do výzkumného komplexu na ostrově kde sídlil původní Jurský park a nyní jej obývají ti ze všech nejhorší dinosauři.
Oblíbená jurská sága, která už více než tři desetiletí vtahuje diváky do fascinujícího světa dinosaurů, se vydává odvážným novým směrem. Představuje zcela nové postavy v podání hereckých hvězd v čele s akční superstar a na Oscara® nominovanou Scarlett Johansson, na ceny Emmy® a Screen Actors Guild® nominovaným Jonathanem Baileym a dvojnásobným držitelem Oscara Mahershalou Alim.
V tomto akčním eposu dále hrají Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Belchir Sylvain a Ed Skrein. Film produkovali na Oscara nominovaný Frank Marshall a Patrick Crowley a výkonnými producenty byli Steven Spielberg, Denis L. Stewart a Jim Spencer.
Jurský svět: Znovuzrození je dalším přírůstkem do knihovny světových kasovních trháků, které jsou nebo brzy budou ke zhlédnutí na SkyShowtime, a mezi které patří Gladiátor II, Jak vycvičit draka, Mission: Impossible - Poslední zúčtování a Čarodějka.