Skupina Nova rozšiřuje management
Do televize Nova nastupuje na pozici Director Customer Insights Renata Týmová. Zkušená mediální manažerka bude ve své nové roli reportovat přímo generálnímu řediteli Skupiny Nova Danielu Gruntovi.
Nástup Renaty Týmové, kterou tímto ve Skupině Nova srdečně vítám, spolu se souvisejícími organizačními změnami představuje další etapu naší dlouhodobé celofiremní transformace. Jejím cílem je umožnit nám pružněji reagovat na dynamicky se vyvíjející mediální trh a zároveň důsledně naplňovat strategii našeho dalšího rozvoje,“ uvádí generální ředitel Skupiny Nova Daniel Grunt a dodává: „
Tento krok nám umožní ještě těsnější propojení strategické práce s daty a povede k hlubšímu porozumění potřebám a chování našich diváků. Nové nastavení zároveň posílí naši schopnost zvyšovat relevanci obsahu a upevňovat pozici Skupiny Nova na domácím trhu.“
Renata Týmová působí v oblasti mediálního výzkumu téměř třicet let. Svou profesní kariéru zahájila v TV Nova, kde během dvanácti let prošla pozicemi analytičky a následně vedoucí výzkumu a analytiky. Mezinárodní zkušenosti získala ve skupině CME jako Group Research Manager a rovněž ve skupině GEAR, která je součástí Evropské vysílací unie (EBU). Po odchodu z TV Nova působila v České televizi, kde dlouhodobě vedla výzkumné oddělení. V roce 2004 se stala výkonnou ředitelkou oddělení výzkumů a programových analýz, které se zaměřuje na analýzu dat sledovanosti a doporučení programových změn.
Renata Týmová je dlouholetou členkou metodologické komise ATO a SPIR, kde spolu s kolegy určuje směřování vývoje měření sledovanosti a návštěvnosti v České republice.
Děkuji za příležitost, kterou mi TV Nova dala,“ říká Renata Týmová a doplňuje: „
Mým úkolem bude rozvíjet strategii měření obsahu služby Oneplay i lineárních kanálů skupiny Nova a zároveň podporovat oblast prodeje televizní a video inzerce. Součástí mé role bude také vyhodnocování diváckých trendů a hledání dlouhodobé strategické cesty pro další rozvoj produktů televize Nova.“
zdroj: Nova