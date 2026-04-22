Středa, 22. dubna 2026, svátek má Evžénie

Legenda českého herectví, Iva Janžurová, oslaví 85. narozeniny s pořady ČT

Jedna z nejvýraznějších osobností české kultury, Iva Janžurová, oslaví 19. května 85. narozeniny. Její jméno se stalo synonymem pro hereckou všestrannost, inteligentní humor i hluboké dramatické prožitky. Herečka, jejíž kariéra trvá více než šest desetiletí, je neodmyslitelně spjata s Českou televizí, která k jejímu jubileu připravila pestrý výběr pořadů.

Iva Janžurová je mimořádnou osobností, která svým talentem, pracovitostí a lidskostí pomáhala formovat podobu české kultury napříč generacemi. Její spolupráce s Českou televizí přinesla divákům nespočet nezapomenutelných rolí a inspirativních momentů. Jsme hrdí na to, že můžeme být tak dlouhou dobu součástí její profesní dráhy. K jejímu významnému životnímu jubileu jí přeji za sebe a celou Českou televizi pevné zdraví a mnoho dalších tvůrčích sil,“ říká generální ředitel Česká televize Hynek Chudárek.

Pane, vy jste vdova! (foto: Česká televize)
▲ Pane, vy jste vdova! (foto: Česká televize)

Spojení Ivy Janžurové s Českou, respektive Československou televizí trvá prakticky po celou její kariéru. Právě televizní tvorba jí umožnila oslovit široké publikum napříč generacemi a stát se jednou z nejznámějších tváří domácích obrazovek. Jednou z jejích prvních rolí byla kuchařka a servírka Monika, jíž si zahrála v seriálu Eliška a její rod režiséra Františka Filipa z roku 1960, který Česká televize zařazuje od soboty 9. května (ČT1, 8:05). V neděli bude po boku Josefa Abrháma excelovat v komedii Pension pro svobodné pány režiséra Jiřího Krejčíka (ČT1, 15:50).

Hostem Jaromíra Hanzlíka v Úsměvech bude Iva Janžurová v sobotu 16. května (ČT1, 8:55), odpoledne ji diváci uvidí v pohádce Hejkal (ČT1, 13:55). V neděli 17. května si připomeneme její nezapomenutelnou matku, která odmítne dále sloužit celé rodině, v televizní inscenaci Jestli jednou odejdu (ČT1, 15:50). Večer bude patřit filmovému dramatu režiséra Juraje Herze Petrolejové lampy, kde Iva Janžurová ztvárnila hlavní roli dívky Štěpy po boku Petra Čepka (ČT art, 20:15). Portrét ženy, která dokáže rozdávat nejen smích, přinese dokument Život herečky Ivy Janžurové pohledem Olgy Sommerové (ČT art, 21:55).

Petrolejové lampy. Na snímku Iva Janžurová a Petr Čepek (foto: Česká televize)
▲ Petrolejové lampy. Na snímku Iva Janžurová a Petr Čepek (foto: Česká televize)

Svéráznou hrdinkou, která se rozhodne řešit věci po svém, bude Iva Janžurová v černé komedii Teroristka (ČT1, 23:00), kterou diváci uvidí v úterý 19. května. Ve středu 20. května se s ní Marek Eben setká v pořadu Na plovárně (ČT art, 21:10) a ve čtvrtek 21. května se životní a profesní příběh přední české herečky odehraje v bilančním dokumentu nazvaném Iva Janžurová (ČT1, 10:25).

V sobotu 23. května diváci nejprve herečku uvidí jako kouzelnou kmotřičku v pohádce To se ti povedlo, Julie (ČT1, 07:20), večer pak bude nejprve jednou z hostek pořadu Všechnopárty Karla Šípa (ČT1, 21:20) a poté ji citlivému pohledu podrobí její dcera, dokumentaristka Theodora Remundová v dokumentu Janžurka (ČT1, 22:15). Neděle 24. května bude patřit hudební komedii režiséra Zdeňka Podskalského Blázinec v prvním poschodí (ČT art, 20:15). O týden později, v neděli 31. května, polechtá Iva Janžurová divákům bránice v komedii Pane, vy jste vdova! (ČT1, 14:40). Večer naopak zazáří ve dvojroli sester v psychologickém hororu Morgiana (ČT art, 20:15) režiséra Juraje Herze.

Filmografie Ivy Janžurové je nesmírně bohatá. Stejně tak divadelní kariéra. Její schopnost plynule přecházet mezi tragédií a humorem z ní učinila jednu z nejuniverzálnějších hereček její generace. S hraním začala v šedesátých letech minulého století a už v roce 1971 obdržela cenu Stříbrný asteroid pro nejlepší herečku na Mezinárodním filmovém festivalu fantastických filmů v Terstu za trojroli Evelyny Kelettiové - Fany Stubové - Stuarta Hampla v komedii Pane, vy jste vdova!

Iva Janžurová je také držitelkou dvou Českých lvů za filmy Co chytneš v žitě a Výlet a dvou Cen Thálie za roli Winnie ve hře Šťastné dny a za celoživotní mistrovství v oboru činohra. Za celoživotní přínos kinematografii obdržela Křišťálový glóbus na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. V roce 2006 jí byla udělena medaile Za zásluhy a v roce 2008 Zlatý střevíček na Zlín Film Festivalu za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež.

Iva Janžurová si stále udržuje obdiv diváků i respekt odborné veřejnosti. Přesto se na závěr dokumentu režisérky Aleny Činčerové nazvaném Iva Janžurová uvedeného v rámci cyklu Neobyčejné životy zamýšlí, jestli by s hraním už neměla skončit.

Měla bych toho už nechat a nějak si zkusit žít, nejsem z těch herců, co chtějí umřít na divadle. To je takové patetické vyjádření. Já to chápu. Jste zpocení, špinaví, bolí vás nohy, když už jste v určitém věku, přespáváte a myjete se na cizích místech, jíte v kantýnách... Je to strašně namáhavej život, obyčejnej, jednoduchej. Kdo ho chce dělat, musí to podstoupit. Nerada se o tom vyjadřuju v nějakých velikých metaforách. V podstatě je to taková obyčejná práce,“ říká Iva Janžurová.

zdroj: ČT

