RpMS vypsala tendr na 17 volných VKV kmitočtů
Slovenská Rada pro mediální služby (RpMS) dnes vyhlásila výběrové řízení na obsazení volných rozhlasových frekvencí pro pozemní vysílání. Lhůta pro podání žádosti uplyne v pátek 15. května 2026 ve 14 hodin, uchazeči o frekvenci ji mohou doručit osobně nebo písemně do sídla RpMS.
Součástí výběrového řízení je veřejné slyšení žadatelů o nové rozhlasové licence a vysílatelů, kteří chtějí své pokrytí rozšířit. Plánováno je na úterý 30. června 2026 a veřejnosti bude živě přístupné prostřednictvím YouTube kanálu Rady pro mediální služby.
Ve výběrovém řízení bude Rada rozhodovat o přidělení sedmnácti volných rozhlasových frekvencí. Čtyři z nich jsou nové - zkoordinované na základě žádostí tří společností: dvě koordinovala společnost EXPRES NET, k.s. (105,6 MHz Martin a 94,9 MHz Poprad), která není držitelkou žádné autorizace vysílání, jednu (88,4 MHz Prešov) koordinoval vysílatel Rádia 7 (T.W.Radio s.r.o.), jednu (107,4 MHz Nitra) vysílatel stanice Aetter.
Sedm frekvencí je uvolněno po předchozích vysílatelích, kterým je Rada odňala na vlastní žádost nebo jako sankci za jejich nevyužívání: frekvenci 106,1 MHz Modra vrátila společnost MÉDIA MODRA, s.r.o., protože ukončila vysílání svého Rádia Modra; pět frekvencí (88,9 MHz Liptovský Mikuláš, 104,1 MHz Nitra, 104,1 MHz Prešov, 104,5 MHz Košice a 107,7 MHz Dolní Kubín) přidělených vysílateli stanice Dobré rádio (Dr. FM, s. r. o.) a frekvenci 92,4 MHz Martin přidělenou vysílateli Rádio Goldies (FM media s.r.o.) Rada odňala v sankčních řízeních.
Šest zbývajících frekvencí je uvolněno dlouhodobě a do výběrového řízení jsou zařazeny opakovaně, protože nebyly přiděleny v předchozích řízeních. Seznam všech frekvencí zařazených do aktuálního výběrového řízení je uveden v tabulce. Pro tři z nich platí podmínka společné přidělitelnosti.
Seznam všech frekvencí zařazených do aktuálního výběrového řízení
|Lokalita
|Frekvence (Mhz)
|Výkon (W)
|Poznámka
|Martin
|105,6
|1000
|Prešov
|88,4
|250
|Poprad
|94,9
|250
|Nitra
|107,4
|50
|Dunajská Streda
|92,2
|100
|Frekvenci 92,2 MHz Dunajská Streda je možné přidělit jen držiteli rozhodnutí o přidělené frekvence 92,1 MHz Galanta.
|Žarnovica
|92,7
|100
|Žiar nad Hronom
|95,8
|100
|Žiar nad Hronom
|91,0
|160
|Púchov
|88,3
|300
|Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,5 MHz Dubnica nad Váhom stejnému vysílateli.
|Dubnica nad Váhom
|88,5
|150
|Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,3 MHz Púchov stejnému vysílateli.
|Modra
|106,1
|100
|Úřad nevylučuje možnost, že by frekvence 106,1 MHz Modra byla v budoucnosti používaná s koordinovanými parametry (které jsou předmětem frekvenčního listu č. 10125/OSFS/2012).
|Liptovský Mikuláš
|88,9
|100
|Nitra
|104,1
|100
|Prešov
|104,1
|500
|Košice
|104,5
|100
|Dolný Kubín
|107,7
|500
|Martin
|92,4
|500
zdroj: RpMS