Středa, 22. dubna 2026, svátek má Evžénie

RpMS vypsala tendr na 17 volných VKV kmitočtů

Slovenská Rada pro mediální služby (RpMS) dnes vyhlásila výběrové řízení na obsazení volných rozhlasových frekvencí pro pozemní vysílání. Lhůta pro podání žádosti uplyne v pátek 15. května 2026 ve 14 hodin, uchazeči o frekvenci ji mohou doručit osobně nebo písemně do sídla RpMS.

Součástí výběrového řízení je veřejné slyšení žadatelů o nové rozhlasové licence a vysílatelů, kteří chtějí své pokrytí rozšířit. Plánováno je na úterý 30. června 2026 a veřejnosti bude živě přístupné prostřednictvím YouTube kanálu Rady pro mediální služby.

Ve výběrovém řízení bude Rada rozhodovat o přidělení sedmnácti volných rozhlasových frekvencí. Čtyři z nich jsou nové - zkoordinované na základě žádostí tří společností: dvě koordinovala společnost EXPRES NET, k.s. (105,6 MHz Martin a 94,9 MHz Poprad), která není držitelkou žádné autorizace vysílání, jednu (88,4 MHz Prešov) koordinoval vysílatel Rádia 7 (T.W.Radio s.r.o.), jednu (107,4 MHz Nitra) vysílatel stanice Aetter.

Sedm frekvencí je uvolněno po předchozích vysílatelích, kterým je Rada odňala na vlastní žádost nebo jako sankci za jejich nevyužívání: frekvenci 106,1 MHz Modra vrátila společnost MÉDIA MODRA, s.r.o., protože ukončila vysílání svého Rádia Modra; pět frekvencí (88,9 MHz Liptovský Mikuláš, 104,1 MHz Nitra, 104,1 MHz Prešov, 104,5 MHz Košice a 107,7 MHz Dolní Kubín) přidělených vysílateli stanice Dobré rádio (Dr. FM, s. r. o.) a frekvenci 92,4 MHz Martin přidělenou vysílateli Rádio Goldies (FM media s.r.o.) Rada odňala v sankčních řízeních.

Šest zbývajících frekvencí je uvolněno dlouhodobě a do výběrového řízení jsou zařazeny opakovaně, protože nebyly přiděleny v předchozích řízeních. Seznam všech frekvencí zařazených do aktuálního výběrového řízení je uveden v tabulce. Pro tři z nich platí podmínka společné přidělitelnosti.

Seznam všech frekvencí zařazených do aktuálního výběrového řízení

LokalitaFrekvence (Mhz)Výkon (W)Poznámka
Martin105,61000
Prešov88,4250
Poprad94,9250
Nitra107,450
Dunajská Streda92,2100Frekvenci 92,2 MHz Dunajská Streda je možné přidělit jen držiteli rozhodnutí o přidělené frekvence 92,1 MHz Galanta.
Žarnovica92,7100
Žiar nad Hronom95,8100
Žiar nad Hronom91,0160
Púchov88,3300Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,5 MHz Dubnica nad Váhom stejnému vysílateli.
Dubnica nad Váhom88,5150Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,3 MHz Púchov stejnému vysílateli.
Modra106,1100Úřad nevylučuje možnost, že by frekvence 106,1 MHz Modra  byla v budoucnosti používaná s koordinovanými parametry (které jsou předmětem frekvenčního listu č. 10125/OSFS/2012).
Liptovský Mikuláš88,9100
Nitra104,1100
Prešov104,1500
Košice104,5100
Dolný Kubín107,7500
Martin92,4500

zdroj: RpMS

