MTN rozšíří satelitní konektivitu s EUTELSAT KONNECT
Společnosti Eutelsat a MTN Côte d'Ivoire dnes oznámily novou víceletou dohodu o poskytování satelitních služeb konektivity v celém Pobřeží slonoviny s využitím vysoce propustné kapacity EUTELSAT KONNECT.
Dohoda rozšíří spolehlivý širokopásmový přístup v celé zemi, bude řešit potřeby konektivity spotřebitelských a podnikových segmentů a zároveň podpoří digitální začlenění prostřednictvím komunitních Wi-Fi hotspotů v nedostatečně obsluhovaných oblastech.
Společnost MTN Côte d'Ivoire využije vysokorychlostní kapacitu satelitu EUTELSAT KONNECT, umístěného na 7°E, k rozšíření vysokorychlostního připojení za hranice optických a mobilních sítí. Dohoda, která vychází z osvědčených výsledků satelitu KONNECT v podpoře iniciativ digitální inkluze v celém regionu, umožní širokopásmové služby pro spotřebitele a podniky a zároveň podpoří komunitní Wi-Fi hotspoty, které propojují venkovské a nedostatečně obsluhované oblasti.
Satelitní připojení doplní stávající pozemní infrastrukturu, pomůže rozšířit pokrytí a zajistit spolehlivý přístup k základním digitálním službám v celé zemi.
MTN Côte d'Ivoire je dceřinou společností jihoafrické skupiny MTN a největším telekomunikačním operátorem v zemi. Dohoda navazuje na víceleté partnerství podepsané v srpnu 2024 se společností MTN, poskytovatelem digitálních a infrastrukturních služeb Bayobab, ohledně kapacity na konstelaci OneWeb LEO společnosti Eutelsat.