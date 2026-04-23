Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

Čtvrtek, 23. dubna 2026, svátek má Vojtěch

MTN rozšíří satelitní konektivitu s EUTELSAT KONNECT

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnosti Eutelsat a MTN Côte d'Ivoire dnes oznámily novou víceletou dohodu o poskytování satelitních služeb konektivity v celém Pobřeží slonoviny s využitím vysoce propustné kapacity EUTELSAT KONNECT.

Dohoda rozšíří spolehlivý širokopásmový přístup v celé zemi, bude řešit potřeby konektivity spotřebitelských a podnikových segmentů a zároveň podpoří digitální začlenění prostřednictvím komunitních Wi-Fi hotspotů v nedostatečně obsluhovaných oblastech.

Společnost MTN Côte d'Ivoire využije vysokorychlostní kapacitu satelitu EUTELSAT KONNECT, umístěného na 7°E, k rozšíření vysokorychlostního připojení za hranice optických a mobilních sítí. Dohoda, která vychází z osvědčených výsledků satelitu KONNECT v podpoře iniciativ digitální inkluze v celém regionu, umožní širokopásmové služby pro spotřebitele a podniky a zároveň podpoří komunitní Wi-Fi hotspoty, které propojují venkovské a nedostatečně obsluhované oblasti.

Satelitní připojení doplní stávající pozemní infrastrukturu, pomůže rozšířit pokrytí a zajistit spolehlivý přístup k základním digitálním službám v celé zemi.

MTN Côte d'Ivoire je dceřinou společností jihoafrické skupiny MTN a největším telekomunikačním operátorem v zemi. Dohoda navazuje na víceleté partnerství podepsané v srpnu 2024 se společností MTN, poskytovatelem digitálních a infrastrukturních služeb Bayobab, ohledně kapacity na konstelaci OneWeb LEO společnosti Eutelsat.

názory čtenářů




Reklama

Pracovní nabídky




Nový sportovní volný HD kanál před startem
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
MCM ukončí 30. června vysílání
Plustelka (4ka TV cez anténu) s novými programy
Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Nové ruské stanice START volně na 42E
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:00 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Skryté skvosty III (5/10)
21:30 Cyklodálky 2 (2/8)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (55)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (27)
23:05 Kriminálka Vegas II (19)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (62)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Obecná škola
22:15 Kriminálka Staré Město 2 (4)
23:30 Profesionálové 4 (8)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Cyranův poloostrov (17, 18)
22:20 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Nový vietor do plachiet (1/4)
22:00 Komisár Montalbano
23:50 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Národ veľrýb
21:55 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (6)
21:55 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:55 Stříbrná pila (1/6)
22:00 Stříbrná pila (2)
23:05 Medicopter 117 (56)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Facebook