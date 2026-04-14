Úterý, 14. dubna 2026, svátek má Vincenc

Internetový prodejce Amazon kupuje satelitní síť Globalstar

Společnosti Amazon.com, Inc. a Globalstar, Inc. dnes oznámily, že uzavřely definitivní dohodu o fúzi, na jejímž základě Amazon získá společnost Globalstar.

To umožní společnosti Amazon Leo přidat do své satelitní sítě na nízké oběžné dráze Země služby přímo na zařízení (D2D - direct to device) a rozšířit pokrytí mobilních sítí na zákazníky mimo dosah pozemních sítí.

Společnosti Amazon a Apple dále oznámily dohodu, že společnost Amazon Leo bude poskytovat satelitní služby pro iPhone a Apple Watch (Funkce Satellite jsou k dispozici na iPhonu 14 a novějším a na Apple Watch Ultra 3), včetně nouzového volání SOS přes satelit. Nové funkce jsou součástí dlouhodobé vize společnosti Amazon v oblasti vesmírné konektivity a společnost Amazon plánuje spolupracovat s operátory mobilních sítí (MNO) a dalšími partnery na naplnění této vize a rozšíření spolehlivého a vysokorychlostního připojení k zákazníkům bez ohledu na to, kde se na světě nacházejí.

Globalstar je přední operátor mobilních satelitních služeb (MSS), průkopník v oblasti satelitů na negeostacionární oběžné dráze (NGSO) a technologie D2D a poskytovatel kritické a nouzové komunikace zákazníkům po celém světě.

V rámci dohody Amazon získá stávající satelitní operace, infrastrukturu a aktiva společnosti Globalstar, včetně licencí na spektrum MSS s globálními autorizacemi. Kombinace spektra společnosti Globalstar a zavedených možností MSS s rozsahem, výkonem a dosahem sítě Amazon Leo umožní společnosti Amazon poskytovat nepřetržitou konektivitu pro spotřebitele, podniky a vládní zákazníky po celém světě - ať už žijí nebo pracují v odlehlých oblastech, nebo se jednoduše stěhují do tradičních celulárních sítí a zpět.

Stávající satelitní flotila společnosti Globalstar a její nové satelity s rozšířenými možnostmi budou fungovat společně se širokopásmovým systémem Amazon Leo a plánovaným satelitním systémem Amazonu pro přímé připojení k zařízením.

Od roku 2028 nasadí Amazon Leo vlastní satelitní systém D2D nové generace, který umožní společnosti Amazon poskytovat pokročilejší hlasové, datové a messagingové služby pro mobilní telefony a další mobilní zařízení. Systém Leo D2D nabídne podstatně vyšší využití spektra a efektivitu než starší systémy přímého přenosu do buňky, což se promítá do vyšších rychlostí a lepšího výkonu pro zákazníky. Bude se také bezproblémově integrovat se systémy Leo první a druhé generace společnosti Amazon a vytvoří tak výkonnou, jednotnou síť, která kombinuje pevné a mobilní satelitní služby pro podporu široké škály zákazníků a případů užití. Kompletní síť Amazon Leo bude zahrnovat tisíce pokročilých satelitů na nízké oběžné dráze Země a bude mít dostatečnou kapacitu pro podporu stovek milionů koncových bodů zákazníků po celém světě.

Kromě dohody se společností Globalstar podepsaly společnosti Amazon a Apple dohodu o poskytování satelitního připojení pro současné i budoucí funkce iPhonu a Apple Watch. Globalstar v současné době spolupracuje se společností Apple na poskytování satelitních služeb pro iPhone 14 a novější, stejně jako pro Apple Watch Ultra 3, což uživatelům umožňuje posílat SMS zprávy tísňovým složkám, přátelům a rodině, žádat o asistenci na silnici a sdílet svou polohu. Díky nové dohodě mezi Amazonem a Apple bude Amazon i nadále podporovat modely iPhonu a Apple Watch, které v současné době využívají stávající i plánované nadcházející satelitní konstelace Globalstar na nízké oběžné dráze Země, které vyrábí MDA Space, a bude spolupracovat se společností Apple na budoucích satelitních službách využívajících rozšířenou satelitní síť Amazon Leo.

zdroj: Amazon

CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
První rok Oneplay
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Telly získala značku Czech Made jako první ve svém oboru
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
kanál CT1 20:05 Magnesia Litera 2026
20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:05 Rozpleteno
kanál CT2 20:00 Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem
20:55 Raději zešílet v divočině
22:15 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (52)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (22)
23:05 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (59)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (3)
21:30 Labyrint (6)
22:45 Profesionálové 4 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra, Astrid a Raphaëlle: Oko za oko
22:00 Vysoká škola zločinu (6/6)
22:50 Všetko na polovicu
kanál DVOJKA 20:10 Geniálni stavitelia antického Ríma
21:05 St James's - kráľovská štvrť Londýna
21:55 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (3)
22:00 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Uzlíček neštěstí (6)
22:10 Velitel (5)
23:45 Skutečné příběhy

