Internetový prodejce Amazon kupuje satelitní síť Globalstar
Společnosti Amazon.com, Inc. a Globalstar, Inc. dnes oznámily, že uzavřely definitivní dohodu o fúzi, na jejímž základě Amazon získá společnost Globalstar.
To umožní společnosti Amazon Leo přidat do své satelitní sítě na nízké oběžné dráze Země služby přímo na zařízení (D2D - direct to device) a rozšířit pokrytí mobilních sítí na zákazníky mimo dosah pozemních sítí.
Společnosti Amazon a Apple dále oznámily dohodu, že společnost Amazon Leo bude poskytovat satelitní služby pro iPhone a Apple Watch (Funkce Satellite jsou k dispozici na iPhonu 14 a novějším a na Apple Watch Ultra 3), včetně nouzového volání SOS přes satelit. Nové funkce jsou součástí dlouhodobé vize společnosti Amazon v oblasti vesmírné konektivity a společnost Amazon plánuje spolupracovat s operátory mobilních sítí (MNO) a dalšími partnery na naplnění této vize a rozšíření spolehlivého a vysokorychlostního připojení k zákazníkům bez ohledu na to, kde se na světě nacházejí.
Globalstar je přední operátor mobilních satelitních služeb (MSS), průkopník v oblasti satelitů na negeostacionární oběžné dráze (NGSO) a technologie D2D a poskytovatel kritické a nouzové komunikace zákazníkům po celém světě.
V rámci dohody Amazon získá stávající satelitní operace, infrastrukturu a aktiva společnosti Globalstar, včetně licencí na spektrum MSS s globálními autorizacemi. Kombinace spektra společnosti Globalstar a zavedených možností MSS s rozsahem, výkonem a dosahem sítě Amazon Leo umožní společnosti Amazon poskytovat nepřetržitou konektivitu pro spotřebitele, podniky a vládní zákazníky po celém světě - ať už žijí nebo pracují v odlehlých oblastech, nebo se jednoduše stěhují do tradičních celulárních sítí a zpět.
Stávající satelitní flotila společnosti Globalstar a její nové satelity s rozšířenými možnostmi budou fungovat společně se širokopásmovým systémem Amazon Leo a plánovaným satelitním systémem Amazonu pro přímé připojení k zařízením.
Od roku 2028 nasadí Amazon Leo vlastní satelitní systém D2D nové generace, který umožní společnosti Amazon poskytovat pokročilejší hlasové, datové a messagingové služby pro mobilní telefony a další mobilní zařízení. Systém Leo D2D nabídne podstatně vyšší využití spektra a efektivitu než starší systémy přímého přenosu do buňky, což se promítá do vyšších rychlostí a lepšího výkonu pro zákazníky. Bude se také bezproblémově integrovat se systémy Leo první a druhé generace společnosti Amazon a vytvoří tak výkonnou, jednotnou síť, která kombinuje pevné a mobilní satelitní služby pro podporu široké škály zákazníků a případů užití. Kompletní síť Amazon Leo bude zahrnovat tisíce pokročilých satelitů na nízké oběžné dráze Země a bude mít dostatečnou kapacitu pro podporu stovek milionů koncových bodů zákazníků po celém světě.
Kromě dohody se společností Globalstar podepsaly společnosti Amazon a Apple dohodu o poskytování satelitního připojení pro současné i budoucí funkce iPhonu a Apple Watch. Globalstar v současné době spolupracuje se společností Apple na poskytování satelitních služeb pro iPhone 14 a novější, stejně jako pro Apple Watch Ultra 3, což uživatelům umožňuje posílat SMS zprávy tísňovým složkám, přátelům a rodině, žádat o asistenci na silnici a sdílet svou polohu. Díky nové dohodě mezi Amazonem a Apple bude Amazon i nadále podporovat modely iPhonu a Apple Watch, které v současné době využívají stávající i plánované nadcházející satelitní konstelace Globalstar na nízké oběžné dráze Země, které vyrábí MDA Space, a bude spolupracovat se společností Apple na budoucích satelitních službách využívajících rozšířenou satelitní síť Amazon Leo.
zdroj: Amazon