Úterý, 14. dubna 2026, svátek má Vincenc

CANAL+ s trailerem k dokusérii Disco Biscuits

CANAL+ zveřejnil trailer k dokumentární sérii Disco Biscuits, která se zabývá skutečnými kriminálními případy. Ukázka představuje dva nechvalně proslulé nizozemské výrobce extáze, jejichž identitu skrývají znepokojivé prasečí masky - odkaz na stodoly v Brabantu, kde obchod se syntetickými drogami poprvé začal.

Poprvé v nizozemském kriminálním dokumentu klíčové postavy otevřeně hovoří o svých operacích a vzestupu odvětví, které se rozšířilo daleko za hranice Nizozemska. Bývalá ministryně spravedlnosti Winnie Sorgdrager a bývalí státní zástupci Monique Klinkenbijl a Cees Spierenburg reflektují eskalující drogovou ekonomiku a boj o její potlačení. Čtyřdílný seriál má premiéru 17. dubna na CANAL+. Stanice CANAL+ Action následně bude vysílat každý pátek nový díl.

▲ Disco Biscuits (foto: CANAL+)

Disco Biscuits je čtyřdílná true crime dokumentární série mapující 40 let historie Nizozemska jako světového centra produkce extáze. Vůbec poprvé se o svá doznání dělí největší nizozemští bossové. Seriál odhaluje, jak se Nizozemsko stalo epicentrem multimiliardového průmyslu. Z anonymních stodol a zemědělských hal si „disco biscuits“ našly cestu na taneční parkety od Tokia po Tel Aviv a od Melbourne po Mexiko. Extáze se tak stala nejslavnějším a nejkontroverznějším vývozním artiklem země.

Disco Biscuits vypráví příběh o tom, jak se největší nizozemští baroni koncem 80. let neúmyslně stali globálními kriminálními průkopníky v obchodu s extází. Zatímco vláda v Haagu se dívala jinam, oni vycítili obrovskou příležitost. Operovali z prasečích chlévů, vydělávali miliony a položili základy pro nejlukrativnější exportní produkt Nizozemska. Tato dokumentární série odhaluje, jak kvůli právnímu systému, který selhal, tito bossové svou expanzí dalece přesáhli hranice vlastní představivosti.

Další Zprávičky

Přečtěte si také

Vybrané články
CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
První rok Oneplay
První rok Oneplay
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Telly získala značku Czech Made jako první ve svém oboru
Telly získala značku Czech Made jako první ve svém oboru
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+

