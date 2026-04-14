CANAL+ s trailerem k dokusérii Disco Biscuits
CANAL+ zveřejnil trailer k dokumentární sérii Disco Biscuits, která se zabývá skutečnými kriminálními případy. Ukázka představuje dva nechvalně proslulé nizozemské výrobce extáze, jejichž identitu skrývají znepokojivé prasečí masky - odkaz na stodoly v Brabantu, kde obchod se syntetickými drogami poprvé začal.
Poprvé v nizozemském kriminálním dokumentu klíčové postavy otevřeně hovoří o svých operacích a vzestupu odvětví, které se rozšířilo daleko za hranice Nizozemska. Bývalá ministryně spravedlnosti Winnie Sorgdrager a bývalí státní zástupci Monique Klinkenbijl a Cees Spierenburg reflektují eskalující drogovou ekonomiku a boj o její potlačení. Čtyřdílný seriál má premiéru 17. dubna na CANAL+. Stanice CANAL+ Action následně bude vysílat každý pátek nový díl.
Disco Biscuits je čtyřdílná true crime dokumentární série mapující 40 let historie Nizozemska jako světového centra produkce extáze. Vůbec poprvé se o svá doznání dělí největší nizozemští bossové. Seriál odhaluje, jak se Nizozemsko stalo epicentrem multimiliardového průmyslu. Z anonymních stodol a zemědělských hal si „disco biscuits“ našly cestu na taneční parkety od Tokia po Tel Aviv a od Melbourne po Mexiko. Extáze se tak stala nejslavnějším a nejkontroverznějším vývozním artiklem země.
trailer:
Disco Biscuits vypráví příběh o tom, jak se největší nizozemští baroni koncem 80. let neúmyslně stali globálními kriminálními průkopníky v obchodu s extází. Zatímco vláda v Haagu se dívala jinam, oni vycítili obrovskou příležitost. Operovali z prasečích chlévů, vydělávali miliony a položili základy pro nejlukrativnější exportní produkt Nizozemska. Tato dokumentární série odhaluje, jak kvůli právnímu systému, který selhal, tito bossové svou expanzí dalece přesáhli hranice vlastní představivosti.
zdroj: CANAL+