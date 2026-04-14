Francouzská kuchyně, architektura a dobrodružství na Spektrum Home a TV Paprika
Zapomeňte na nudné hobby pořady. Dubnový program na Spektrum Home a TV Paprika přináší příběhy, které mají šťávu a někdy i pořádné drama. Velkolepé plány v Anglii i Austrálii vás vezmou na cestu k těm nejoriginálnějším architektonickým projektům.
TV Paprika si mezitím pro vás přichystala desetidílnou sérii Jednoduše s Raynoldem, která přináší spoustu inspirace pro vaření i radost z každodenních chutí.
Domy snů, ale někdy i boj o čas
Legendární pořad Velkolepé plány se vrací zpět na obrazovky a opět dokazuje, že postavit dům není pouze o penězích. Moderátor a velmistr britského designu Kevin McCloud provází příběhy, které jdou často na hranici lidských možností.
Jedním z nejsilnějších momentů nové série je stavba vikingské haly, do které se pouští manželé Pep a Malene. Pep čelí vážné nemoci, a tak dům není jen projektem, ale doslova závodem s časem.
Jinde zase sledujeme stavbu domu z konopného betonu nebo transport obřích prefabrikovaných modulů, který komplikuje chráněná kolonie netopýrů. I tohle je realita dnešní architektury.
Na premiérové díly pořadu Velkolepé plány se můžete těšit každý víkend od 18. dubna v 18:20 na Spektrum Home.
Extrémní proměny a stavby v Austrálii
Na úspěšnou britskou sérii od 26. dubna navážou Velkolepé plány: Austrálie. Diváci se skrz obrazovky opět vydají do extrémních a fascinujících koutů australské krajiny a poznají hravou i dobrodružnou stránku tohoto kontinentu.
Moderátor Peter Maddison ukazuje, že stavět v buši není žádná romantika. Například jeden z projektů, ocelový „hrad“ ve státě Victoria, musí majitelé chránit nejen před počasím, ale i před zloději, kteří se v odlehlých oblastech pohybují častěji, než byste čekali. Každý projekt je unikátní a ukazuje, jak sny o dokonalém obydlí dokážou překonat i ty nejnáročnější výzvy.
To vše nabízí pořad Velkolepé plány: Austrálie, jehož premiéra je 26. dubna v 19:00. Následující díly poběží každý víkend na Spektrum Home od 18:15.
Nový pořad Pomoc! Koupili jsme vesnici
Reality show Pomoc! Koupili jsme vesnici posouvá laťku ještě dál. Britský reality-dokumentární seriál sleduje odvážné dobrodruhy, kteří po celé Evropě objevují opuštěné, chátrající vesnice, osady a historické usedlosti a snaží se jim vrátit nový život.
Dva Britové si pořizují celou opuštěnou vesnici v Itálii, a to za cenu, která by v Praze sotva pokryla garsonku. Zajímavostí totiž je, že v některých italských regionech se podobné nemovitosti prodávají už od 1 eura, pokud se nový majitel zaváže k rekonstrukci. Jenže realita je drsnější. Rozpadlé střechy, chybějící infrastruktura a byrokracie, která dokáže zdržet projekt i o několik let.
Výsledek pak ale stojí za to. Z chátrající vesnice vznikl rekreační komplex, který láká první turisty. Pořad tak ukazuje trend, který by mohl inspirovat i některé opuštěné oblasti ve střední Evropě. První díl startuje už 22. dubna v 17:30 na Spektrum Home.
Na TV Paprika kraluje populární šéfkuchař Blanc
Nový kulinářský pořad Jednoduše s Raymondem přináší svěží pohled na francouzskou kuchyni a do vaření vnáší radost a prožitek. V jeho čele stojí charismatický Raymond Blanc, který diváky zve nejen do své kuchyně, ale i do rozlehlých zahrad ikonického Le Manoir, kde čerpá inspiraci pro čerstvé sezónní suroviny.
S lehkostí sobě vlastní odhaluje tajemství svých nejoblíbenějších pokrmů a přidává i zcela nové recepty, které dokazují, že jednoduchost a výjimečná chuť jdou ruku v ruce. Atmosféru pořadu navíc obohacují milá setkání. V kuchyni se k němu připojí jeho dlouholetá přítelkyně Angela Hartnett a nechybí ani další inspirativní hosté z řad francouzské gastronomie, včetně Jean-Christophe Novelliho.
Jednoduše s Raymondem ukazuje, že francouzská kuchyně nemusí být nedosažitelná ani složitá. Jde o chuť, kreativitu a malé každodenní kouzlo, které můžete zažít i doma. Premiérové díly startují od 27. dubna každý všední den od 19:50 na TV Paprika.
zdroj: AMC/Spektrum